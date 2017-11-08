Sedat Şahin'in gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Şahin'in yeniden gözaltına alındığı başka bir soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, devam eden soruşturma kapsamında, Sedat Şahin'le birlikte tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilenlerden Halis Kocaman'ın da arasında bulunduğu 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltında bulunan 6 şüphelinin, Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik 74 sanığın yargılandığı davanın 3 Kasım'daki duruşmasında, aralarında Sedat Şahin’in de bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Şahin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü başka bir soruşturma kapsamında, cezaevinden tahliye edildiği sırada gözaltına alınmıştı.