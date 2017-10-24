Sedat Peker tehdit davasında ifade verdi!

Davanın ilk duruşmasına katılmayan Sedat Peker, dün avukatlarıyla birlikte Anadolu Adliyesi'ne giderek davanın görüldüğü mahkemede suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Peker'in ifadesinde, "Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir" dediği öğrenildi. Beraatini isteyen Peker'in, "Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.