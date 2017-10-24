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    Sedat Peker tehdit davasında ifade verdi!

    DHA
    24.10.2017 - 13:31 | Son Güncelleme:

    İnternet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayanları tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında, "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar dava açılan organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker ifade verdi.

    Davanın ilk duruşmasına katılmayan Sedat Peker, dün avukatlarıyla birlikte Anadolu Adliyesi'ne giderek davanın görüldüğü mahkemede suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Peker'in  ifadesinde, "Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir" dediği öğrenildi. Beraatini isteyen Peker'in, "Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Etiketler: DAVA
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