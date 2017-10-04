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    Sedat Kapurtu kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir (Çılgın Sedat)

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Çılgın Sedat lakabıyla tanınan Sedat Kapurtu, Survivor yarışmasının ardından şimdi de Boxun Yıldızları isimli yarışma programı ile gündeme geliyor. Programda oldukça iddialı sözler söyleyen Sedat Kapurtu'nun kişisel bilgileri de merak ediliyor Peki Çılgın Sedat kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır

    Sedat Kapurtu, (d. 1 Kasım 1973, İstanbul), Türk şarkıcı. Çılgın Sedat lakabıyla tanınan Sedat Kapurtu, en son Survivor yarışmasında gösterdiği performans ile adından söz ettirdi.

    Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

    Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır. Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi. 21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış ve Ünlüler takımında yarışmıştır.

    Çılgın Sedat lakaplı sanatçı Sedat Kapurtlu, 1 Kasım 1973 yılında doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Survivor’daki performansıyla spor geçmişi olduğunu gözler önüne seren Çılgın Sedat, Taekwondo, karate ve kick boks sporuyla ilgilenmiştir. Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok alanda meziyeti bulunmaktadır. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Sedat Kapurtlu’nun Siraç (d.2006) adında ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır.

     

    Etiketler: Sedat Kapurtu , çılgın sedat , boxun yıldızları
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