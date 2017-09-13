Tezgahtarlıktan, magazin dünyasının renkli hayatına.... Sedat Doğan'ın tükeniş hikayesi...

Orta-alt sınıf bir ailenin çocuğu olarak yetişip, ünlü şarkıcıların kliplerini çekecek kadar magazin dünyasında yükselen…



Ünlü bir şarkıcıyla evlilik yapıp, en ünlüleriyle arkadaş olacak kadar renkli bir magazin hayat süren Sedat Doğan, şimdi Brezilya’da yokluk ve parasızlık

nedeniyle yaptığı hırsızlık nedeniyle gözaltında…



Ne arayanı var ne soranı…



Dostları, arkadaşları kendini terk edeli çok olduğu gibi anne ve babası da öz çocuklarının yardımına koşmuyor…



Sedat Doğan ismi ilk olarak gazeteci Esin Övet’ten boşanıp, Işın Karaca’yla evlenmesiyle magazine gündemine geldi yıllar önce…

Biri şarkıcı, diğeri gazeteci iki kadını arasını açan dövmeli rasta saçlı bu genç adamın kim olduğunu merak etmişti herkes…

Fotoğrafçı ve yönetmen olarak adı geçiyordu her yerde…



Oysa gazeteci Esin Övet’le evlenmeden önce Galata’da tezgahtarlık yaptığı, zor bir gençlik geçirdiği biliniyordu.

Esin Övet’le 2009’a kadar süren evliliğiyle tanıştı ilk magazin dünyasıyla…



Gazeteci eşi olması nedeniyle ünlüler dünyasına attığı adımın, yıllar sonra tükenişini hazırlayacak yol olduğundan habersizdi…

2009’da Esin Övet’le ayrılıp magazinin ‘celebrity’ dünyasına geçti, ünlü bir şarkıcının Işın Karaca’nın eşiydi artık.

Sadece eşinin değil Demet Akalın gibi pop müziğin yıldızlarının kliplerini, fotoğraflarını çekmeye başladı…

Mia adı bir kız çocukları oldu…



Ancak ne kurduğu aile… Ne kurduğu yeni iş hayatı… Ne de kızı… Sedat Doğan’ın içine girdiği göz kamaştıran hayatın olumsuzluklarına set çekebildi…

Mia’yı bile görmez oldu…

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR, BORÇLAR...

Sedat Doğan’ın içine düşmeye başladığı sıkıntılı hayattan kurtulamayacağını ilk gören Işın Karaca’ydı…

Bir anne olarak kendine ve kızına yeni bir hayat kurmak için evliliğini bitirdi…

Belki de sonun başlangıcıydı bu Sedat Doğan için…

Kötü alışkanlıklar, borçlar, verdiği sözü tutmamalar, aldığı borçları ödememeler…

Kaybettiği sadece ailesi değil, işi ve piyasadaki güvenirliliğiydi de aynı zamanda…

Şaşalı dünyada kurduğu hayatı kum gibi elinden kaçıp gidiyordu.

Dolandırıcılık haberleri, Demet Akalın’ı bile isyan ettiren ödemediği borçları, fotoğraf makineleri alıp kandırdığı, borç taktığı arkadaşlarıyla son yıllarda adı

hep olumsuz anılmaya başladı.

Eski eşleri adını bile anmak istemedi… Tanıdıkları, eski arkadaşları gördükleri yerde yolunu değiştirmeye başladılar…

Sadece onlar de değil…

YENİ BİR HAYAT İÇİN BREZİLYA'YA GİTTİ

Boşanıp ikinci evliliklerini yapmış öz anne ve babası bile sırtını döndü Sedat Doğan’a…

Sıfırı tükettiği İstanbul’dan yeni bir hayat kurmak için Brezilya’ya gitti…

Sörfçülerin fotoğraflarını çekmeye çalıştı… İstanbul’da kaybettiğini belki Sao Paola’da inşa edecekti…

Olmadı… Olamadı…

İstanbul’dan çok daha büyük zorluklar yaşadı Brezilya’da…

Soyuldu, aç kaldı, sokaklarda yattı, o kadar ki günlerce yıkanamadı…

Sonunda çareyi hırsızlık yapmakta buldu.

Çaldığı kredi kartlarını markette kullanmaya çalışırken Brezilya polisi tarafından yakalandı…

Ve bana 3 ay önce “Önümde 4 seçenek var” diye anlattığı çaresizliğin, 3’cü şıkkıydı bu…

Umarım 4’üncüsü hiçbir zaman olmaz!...

Yarın Hürriyet Kelebek’te:

* Sedat Doğan Brezilya’da nasıl beş parasız, sokaklarda kaldı, neler yaptı…

* “Önümde yapacağım 4 seçenek var” dediği 4’üncü seçenek neydi…

* “Tek istediğim kızımı görmek” darken kimlerden yardım istedi…

* Sedat Doğan’ın anlattıklarını yarın Hürriyet Kelebek’te yazdım…