Seda Sevin kimdir, kaç yaşındadır?

Seda Sevin, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 5 Haziran 1981 tarihinde dünyaya gelen Seda Sevin, lise öğrenimini 90'lı yılların sonunda Fenerbahçe Lisesi'nde gerçekleşleştirmiştir. Tasarım işleriyle de uğraşan Seda Sevin, bir dönem kendi ismiyle açtığı butikte ürünlerini sergilemiştir. Daha sonra bu ürünleri farklı bir isimle satışa sunma kararı almıştır.

Seda Sevin, oyunculuk kariyerine ise 1997 yılında Gülüm dizisi ile başlamıştır. Ardından 1998 yılında Sırılsıklam dizisine başlayan Seda Sevin, 2003 yılında Hababam Sınıf Merhaba filminde rol almıştır. 2004 yılında Gece yürüyüşü adlı diziye Özlem karakteri ile giriş yapan oyuncu, 2006 yılında Zeynep Kaya karakteri ile Kördüğüm dizisinde yer almışmıştır.

Seda Sevin, 2008 yılında ise Akasya Durağı'nda Ahu Baysal karakterini canlandırmıştır.