Seda Sayan'dan 'yaşımı küçültün' davası... Asıl yaşı kaç?

Sibel Can sahneye çıkması için 1985’te ailesi tarafından yaşının 6 yıl büyütüldüğünü söyleyip dava açmıştı. Sibel Can’ın 1964 olan doğum tarihi 1970 yapıldı. Seda Sayan, Sibel Can’ı örnek gösterip “Benim de sahneye çıkmam için 1978’de yaşım 6 yıl büyütüldü” diyerek dava açtı. Posta'nın haberine göre; Seda Sayan 1959 olan doğum tarihinin 1965 yapılmasını talep ediyor.
SEDA SAYAN'IN HAYATI
Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, müzik dünyasındaki çıkışını 1980li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı. Tamer Karadağlı ile birlikte rol aldığı "Fedai" isimli dizinin başarısızlığının ardından müzik çalışmalarına devam etti. Bir dönem televizyonda yayınlanan bir yarışma programında İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile jüri üyeliği yapmıştır.
1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenen sanatçının bu evliliği 6 ay sürdü. 1990 yılında Sinan Engin ile olan evliliğinden tek oğlu Oğulcan Engin'e sahip olan Seda Sayan, 6 yıl süren bu evliliğin bitmesinden sonra 1998 yılında Soner Yapcacık ile evlendi. Bu evliliği de son bulduktan sonra içinde Mahsun Kırmızıgül'ün de bulunduğu birçok kişi ile ilişkisi olan sanatçının gündemde en uzun kalan ilişkisi Nihat Doğan ile oldu. Nihat Doğan ile nişanını bozduktan kısa bir süre sonra 1 Şubat 2008'de kendinden 23 yaş küçük olan şarkıcı Onur Şan ile evlendi. Sanatçının nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı.
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