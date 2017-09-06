Taytlı fotoğrafları olay olmuştu! 'Senin ailene yaşattığın...'

Festivale özgü kıyafetleriyle ön plana çıkan Oğulcan Engin'in 'taytlı' fotoğrafları espri konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Oğulcan'ın giyim tarıyla ilgili 'Seda Sayan buna ne der' eleştirisini yaptı.

ALLAH HERKESE SENİN GİBİ BİR EVLAT NASİP ETSİN

Eleştiri oklarının hedefindeki Oğulcan Engin'e annesi Seda Sayan'dan destek geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Canım oğlum rabbim herkese senin gibi anasına, babasına, anneannesine, kardeşine düşkün bir evlat nasip etsin. Senin efendiliğinin başkaları tarafından bize anlatılmasının gururunu ailene yaşattığın için sana teşekkür ederim büyük Beşiktaşlı adam

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