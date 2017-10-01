Seda Sayan Oğulcan Engin'in tayt giymesine ne dedi

Festivalde önemli ailelerin çocuklarının da olduğunu söyleyen Sayan, “Ben gurur duyduğum bir evlada sahibim. Allah beni evladımdan güldürüyor ondan memnunum tayt da şort da giyse o benim aslan oğlum. Ben değil o üzüldü” dedi.

Etiler Akmerkez’de girdiği mağazada kışlık mont giyen Sayan, 34 beden giydiğini ve formunu pilatese borçlu olduğunu anlattı.

“34 beden oldum duyurulur” diyen Sayan, formuyla ilgili soruları ise “En az sekiz senedir pilates yapıyorum aralıksız. Ben de eğitim verecek düzeye geldim, hocamı hiç değiştirmedim. Kol çalışıyorum geçen gün dambılın kilosunu artırınca omuzum çat etti çıktımı mı bilmiyorum?” diye yanıtladı.