Seda Sayan ile Nihat Doğan sosyal medyayı salladı

İkilinin manidar şarkı seçimleri dikkatlerden kaçmadı. Seda Sayan programı 'Bir gün aşklar biter' ile açtı. Nihat Doğan ise 'O da Can' şarkısını söyledi.

Nihat Doğan ve Seda Sayan birlikte 'Eledim Eledim' şarkısını seslendirdi. İkilinin bu performansı sosyal medyayı salladı.

''YILLARDIR SUSTURDUN BENİ''

Nihat Doğan, Seda Sayan'a esprili bir şekilde, "Yıllardır susturdun beni, bugün konuşmaya geldim. Ne var ne yok hepsi bugün dökülecek." dedi.

Nihat Doğan, Seda Sayan'a karşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hala aynısın vallahi, ilk gördüğüm gibisin. Sen dondurdun mu ne yaptın kendini? Beni dondurdu. 12 sene önce gördüm dondum, yine dondum, hala çok güzelsin."