'Seda benden sonra daha fazla kazanmaya başladı'

Eski sevgilisi Seda Sayan hakkında ilk kez konuşan Doğan, "Seda Hanım'ın bana kattğı çok şeyler var. Televizyonculuktaki başarım... En büyük taktikleri ondan öğrendim. Sahne duruşunu ondan öğrendim. İmaj nasıl yapılmalı? Herkes gurur yapar söylemez, ama Seda Hanım bana çok şey kattı" dedi.

Ünlü türkücü, "Benim de ona kattığım çok şey var. İlişkiye ilk başladığımızda aldığı praya bakın, bir de biz ayrılırken aldığı paraya bakın. Ona yaptığım albüm, şarkıdan sonra ekstradan ekstraya koşmaya başladı. Reklam müziklerini yaptım. Birbirimize faydamız oldu. Belki onun bana daha fazla olmuştur. Onu da inkar etmem" ifadelerini kullandı.