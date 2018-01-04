Seda Bakan, yer aldığı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Behzat Ç. ve Kardeş Payı gibi önemli projelerde yer almasının ardından çeşitli projelere dahil olan Seda Bakan, son olaran Cem Yılmaz'ın ArifV216 filminde rol almıştır. Peki, bir dönem jürilik görevi de üstlenen Seda Bakan kimdir kaç yaşındadır?
SEDA BAKAN KİMDİR?
Seda Bakan 10 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır. Kardeş Payı dizisindeki Feyyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır.
Tv8 de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır. Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.
YER ALDIĞI PROJELER HANGİLERİ?
ArifV216 (2018)
Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)
Kara Bela (2015) (Burcu)
Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)
Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)
Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)
Şen Yuva (2010) (Oya)
Umut (2009) (Meryem)
Geniş Aile (2009) (Esma)
Makber (2009) (Güneş)
Adanalı (2008-2009) (Başak)
Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye - Zülüf)
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