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Seçimler ertelendi

Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
23.09.2017 - 20:56 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 02:05

Yaklaşık 1 hafta sonra başlayacak olan 364 oda ve borsanın seçim süreci ertelendi. Hükümet kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Erteleme kararında, bazı büyük odalarda yaşanan anlaşmazlıkların etkili olduğu öğrenildi. Erteleme sonrası yeni seçim takvimi Nisan’da başlayacak.

1 EKİM itibarıyla resmi olarak seçim süreci başlayacak olan 364 oda ve borsanın seçimlerine son dakika ertelemesi geldi. Başta İstanbul Ticaret Odası (İTO) olmak üzere bazı odalarda aday olmak isteyen kesimler arasında anlaşmazlık yaşandığı ve anlaşmazlık yaşanan tarafların konuyu hükümete taşıdığı ifade ediliyor. Hükümetin de talebi olumlu bulmasının ardından seçimlere 6 aylık erteleme geldi.

FİTİLİ İTO YAKTI

Oda ve borsa seçimlerinin ertelenmesiyle ilgili tartışmaların İTO’yla başladığı belirtiliyor. İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, ağustos ayındaki meclis toplantısında gelişmelerden rahatsızlığını dile getirmiş ve “Bir seçimi onurunuzla kazanabilirsiniz, onurunuzla kaybedebilirsiniz de. İkisi arasında yüksek değerlilik açısından bana göre hiçbir fark yoktur. Bir seçimi arkadan dolanarak, türlü kurnazlıklarla, dava arkadaşlarına kumpas kurarak da kazanabilirsiniz. Kirli oyunlarla girdiğiniz seçimi kaybedebilirsiniz de. Bu ikisi arasında da bana göre değersizlik açısından hiçbir fark yoktur” demişti.

TEMAYÜL YOKLAMASI

Koltuk derdine düşüp kendisi hakkında yalan haber yayanların hesabını bu dünyada da öbür dünyada da vereceğini ifade eden Çağlar, “MÜSİAD’ın temiz, ilkeli, dürüst üyelerinin çirkin bir oyuna çekilmelerine benim gönlüm asla razı olmaz, olamaz. Bu değerli Meclis önünde ifade ediyorum ki, mertlikle gelmeyen hiçbir makam varsın gelmesin” diye konuşmuştu. Daha sonrasında da, İTO seçimlerinde belirleyici gruplardan olan MÜSİAD’da İTO için temayül yoklaması yapıldığı haberleri çıkmıştı. Haberlerde “İTO’da kimi başkan görmek istersiniz” sorusuna yanıt arandığı ve İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ve MÜSİAD’ın eski başkanlarından Ömer Bolat’ın adının öne çıktığı belirtilmişti.

DİĞER ODALARDA DURUM

Aday tartışmalarının sadece İTO’da   olmadığı belirtilirken, bazı büyük odalarda ve doğudaki illerdeki oda ve borsalarda da anlaşmazlık yaşayan kesimlerin, hükümete erteleme talebini ilettiği vurgulanıyor. Seçimler normalde 1 Ekim tarihi itibarıyla resmi olarak başlayacağı için, hükümet zaman kaybetmeksizin kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre Ekim-Kasım döneminde yapılması gereken seçimlerde yeni takvim Nisan 2018 olacak. 

ATO SEÇİMLERİ ERTELENDİ

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) seçimleri de, geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı, pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kararın gerekçesi ise, ATO’yla ilgili ortaya atılan iddiaların incelenmesi ve odanın seçimlerinde herhangi bir şüpheli duruma izin vermemek olarak belirtilmişti.

Etiketler: Ankara Ticaret Odası , İTO , ATO , gazetehaberleri
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