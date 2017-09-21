Seçimin kaderini kadınlar belirleyecek

DÜNYANIN en güvenli ülkelerinden Almanya’da insanların en büyük korkusu, güvensizlik. Terör saldırıları, kadınlara yönelik taciz ve tecavüz olayları insanların gözünü korkutmuş durumda. Siyasi parti adaylarıyla yapılan oturumlarda en başta güvenlik sorusu geliyor. Berlin’de lisede yapılan toplantıda bile öğrenciler, adaylara “Biz Berlin’in göbeğindeki Alexander Meydanı’nda gece korkuyoruz. Çok olay yaşanıyor. Güvenliği nasıl sağlayacaksınız?” diye sordu.

Halk da kendini güvende hissetmiyor. İnsanlar, “En çok neye ihtiyacınız var?” sorusuna, “Güvenlik” yanıtını veriyor. Devletin terör saldırılarını kontrol edemeyeceği endişesi hakim. Siyasi partilerin seçimlerdeki ana konusu bu nedenle güvenlik. AfD bu korkuları mültecileri hedef göstererek, körüklüyor. Mülteci akınından bu yana taciz, tecavüz ve şiddet olaylarının arttığı kampanyası yürütüyor.

SALDIRI HABERLERİ KÖRÜKLENİYOR

Freiburg kentinde geçen ekim ayında tecavüz edilip, öldürülen tıp öğrencisi Maria L. ve geçen hafta Leipzig’te parkta spor yapan bir kadına tecavüz olayı, bu korkuları körüklüyor. Leipzig polisinin kadınlara “Yalnız spor yapmayın” çağrısı özellikle kadınlardaki güvensizlik korkusunu çok daha artırdı.

Maria L.’nin katil zanlısının Afgan mülteci çıkması, mültecilere karşı şüpheleri güçlendirdi. Freiburg’ta, Leipzig’te kadınlar “Artık akşamları yalnız dışarı çıkamıyoruz. Korkuyoruz” diyor. Özgür bir ülkede özgürce dolaşamama korkusu bu.

SEÇMEN KADIN SAYISI ERKEKLERDEN FAZLA

Almanya’da 61.5 milyon seçmen var, bunun 31 milyonu kadın, 29.8 milyonu erkek. AfD güvenlik korkusunu yayarak, kadın seçmenlerin oyunu kazanmayı hedefliyor. Seçim kampanyalarında ülkeye mülteci dolduğu, artık güven ve huzurun kalmadığı, mesajını veriyor. Anketlere göre AfD’yi tercih eden kadın seçmen oranı yüzde 39 civarında. Kadın seçmenlerin en çok tercih ettiği parti ise yüzde 58 ile Yeşiller.

Pazar günkü seçimlerin sorusu, kim üçüncü parti çıkacak? AfD sandıktan üçüncü parti çıkmak istiyor. Bu nedenle kadınların oyları önemli. YouGov araştırma şirketinin anketine göre AfD yüzde 12 oyla üçüncü parti görünüyor ve meclise 85 milletvekili sokacak. Böyle bir sonuç Almanya için siyasi deprem anlamına geliyor.