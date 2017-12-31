Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Seçimi kazandı: 200 araçlık konvoyla karşılandı

    Seçimi kazandı: 200 araçlık konvoyla karşılandı

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 18:59 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık’ta katıldığı AK Parti Hakkari 6’ncı Olağan İl Kongresi’nde, rakibi Emrullah Gür’e karşı 244 delegenin oyunu alarak, seçimi kazanan Metin Tekin, kente gelişinde yaklaşık 200 araçlık konvoyla karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Aralık günü katıldığı AK Parti Hakkari 6’ncı İl Olağan Kongresi’nde rakibi Emrullah Gür’e karşı 244 delegenin oyunu alarak, il başkanı seçilen Metin Tekin, kente gelişinde 200 araçlık konvoyla karşılandı.

    Hakkarililer, Başkan Tekin’i kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkisinde, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla bekledi.

    Seçimi kazandı: 200 araçlık konvoyla karşılandı

    Tekin, aracından inip, kendisini bekleyenleri selamlarken, ’En büyük başkan bizim başkan’ sloganları atıldı.

    Seçimi kazandı: 200 araçlık konvoyla karşılandı

    Partililerle tek tek tokalaşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Tekin, daha sonra konvoy eşliğinde kent merkezine geçti.

    Seçimi kazandı: 200 araçlık konvoyla karşılandı

    Partisinin il binasına gelen Başkan Tekin, burada yaptığı açıklamada, kendisini karşılamak için gelenlere teşekkür ederek, "Bu önemli günde, sizlere zahmet verdik. Sizlere minnettarız. Sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

    Etiketler: seçim
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri