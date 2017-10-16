Seçimi biz kazanmıştık değişen bir şey yok

ALMANYA’da genel seçimlerden üç hafta sonra yeni bir hükümetin kurulması için ilk sondaj görüşmeleri yarın başlıyor. Başbakan Merkel, Yeşiller ve FDP, üçlü Jamaika koalisyonu için Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinin sonucunu bekledi. Ancak seçim sonucu Merkel’in beklediği gibi çıkmadı ve partisi CDU sandıkta oy kaybına uğradı ve ikinci parti çıktı. Merkel, Aşağı Saksonya seçim sonuçlarının, yarın başlayacağı ilk sondaj görüşmeleri için elini zayıflatmadığını söyledi. “Görüşmelere çok özgüvenle gidiyorum” dedi. Genel seçimlerde seçmenin hükümet kurma görevini kendilerine verdiğini belirten, “Bunda değişen bir durum yok” diye konuştu.

‘BİRLİK’TEN DUMAN ÇIKACAK’

Ancak koalisyon görüşmelerinin zorlu ve uzun geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Merkel de görüşmelerin haftalar süreceğini belirtti. SPD Grubu’ndan Carsten Schneider, “Hıristiyan Birlik’te önümüzdeki haftalarda duman çıkacak” yorumunda bulunurken, Yeşillerli Jürgen Trittin görüşmelerin şimdi daha zorlu geçeceğini söyledi. Hıristiyan Sosyal Birlik’ten Markus Blume, “Gelecek haftalar Hıristiyan Birlik için kader haftaları olacak” dedi.

Başbakan Merkel ise koalisyon görüşmelerine gayet yapıcı başlayacağını ve istikrarlı bir hükümet kurmak için çalışacağını vurguladı.

Merkel, yarın önce FDP ile ardından Yeşillerle ilk görüşecek. Cuma günü de üç parti koalisyon görüşmeleri için birlikte masaya oturacak.

AŞAĞI SAKSONYA’DA KOALİSYON SIKINTILI

Aşağı Saksonya’da seçimi Sosyal Demokratlar (SPD) kazandı. Ancak SPD ve Yeşiller arasında koalisyon için oylar yeterli değil. FDP, “SPD ve Yeşillerle üçlü koalisyonda yokuz” dedi. Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor. SPD ve CDU arasında büyük koalisyon veya CDU, Yeşiller ve FDP arasında Jamaika koalisyonu.

CDU’nun Aşağı Saksonya lideri Bernd Althusmann, bir yanda muhalefette kalmanın önemini vurgularken, diğer yanda “Biz de sorumluluk taşıyoruz. Görüşmeler yapacağız” diyerek, üçlü Jamaika koalisyonu kapısını açık bıraktı.