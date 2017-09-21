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    Hürriyet >Dünya>Seçime katılın ki AfD güçlenmesin

    Seçime katılın ki AfD güçlenmesin

    Yunus ÜLGER / DÜSSELDORF
    21.09.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:17

    Almanya’nın nüfusça en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Türkiye kökenli eyalet meclisi SPD milletvekilleri, Türkiye kökenli seçmenleri, bu pazar yapılacak genel seçimlere katılmaya çağırdı.

    KRV Eyalet Meclisi’nde Türkiye kökenli gazetecilerle bir araya gelen SPD milletvekilleri Serdar Yüksel, Volkan Baran ve İbrahim Yetim, seçime yüksek oranda katılımın, AfD’nin güçlenmesini engelleyeceğini söyledi. SPD’nin Eyalet Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Nadja Lüders de bu görüşte olduğunu dile getirdi.
    Milletvekilleri, AfD’nin diğer eyaletlerde olduğu gibi geçen mayıs ayında yapılan seçimde KRV Meclisi’ne girdiğini hatırlattı.
    Serdar Yüksel, Türkiye kökenli seçmenlerin sadece yaklaşık yüzde 20’sinin seçimlere katıldığını, bu durumun bir an önce değişmesi gerektiğini söyledi. Yüksel, genel olarak seçimlere katılımın düşük kalmasının, hep AfD’ye yaradığını söyledi.

    Etiketler: AfD , KRV , SPD
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