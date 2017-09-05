MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Seçime 3 hafta kala 2 parti oylarını artırdı

    Seçime 3 hafta kala 2 parti oylarını artırdı

    BERLİN
    05.09.2017 - 12:33 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 12:34

    Almanya’da yapılan son anketlere göre, genel seçimlere üç haftadan az bir süre kala Afd ve Sol Parti oylarını az da olsa artırdı.

    INSA’nın anketine göre CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 36.5. SPD’nin oy oranı yüzde 23.5. İslam ve mülteci karşıtı söylemleriyle oy toplamayı hedefleyen AfD’nin oyları yüzde 10.5’e çıktı. AfD dışında oyları artan diğer parti ise Sol Parti oldu. Anketten Sol Parti’ye yüzde 10 oranında oy çıktı.

    Yeşiller ise yüzde 6.5’e düştü. 2013 seçimlerinde meclis dışında kalan ve 24 Eylül seçimlerinde meclise girmesine kesin gözüyle bakılan FDP’nin oy oranı yüzde 8.5 olarak hesaplanıyor. Diğer partilerin alacağı oy oranı toplam yüzde 4.5.

    Etiketler: ALMANYA , AFD , seçim
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri