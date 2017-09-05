Seçime 3 hafta kala 2 parti oylarını artırdı

INSA’nın anketine göre CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 36.5. SPD’nin oy oranı yüzde 23.5. İslam ve mülteci karşıtı söylemleriyle oy toplamayı hedefleyen AfD’nin oyları yüzde 10.5’e çıktı. AfD dışında oyları artan diğer parti ise Sol Parti oldu. Anketten Sol Parti’ye yüzde 10 oranında oy çıktı.

Yeşiller ise yüzde 6.5’e düştü. 2013 seçimlerinde meclis dışında kalan ve 24 Eylül seçimlerinde meclise girmesine kesin gözüyle bakılan FDP’nin oy oranı yüzde 8.5 olarak hesaplanıyor. Diğer partilerin alacağı oy oranı toplam yüzde 4.5.