Seçimden sonra nasıl bir koalisyon

ANKETLERE göre CDU/CSU bir puan kaybederek, yüzde 36.5’e düştü. SPD’nin oy oranı yüzde 23.5. Sol Parti’nin yüzde 9, Yeşiller’in yüzde 8 oy alacağı görünüyor. AfD’nin güçlü çıkması durumunda, Merkel’in Hür Demokrat ve Yeşiller’le üçlü koalisyon kuracağı görüşleri giderek ağırlık kazanıyor.

Sosyal Demokratlarla yeniden büyük bir koalisyon kurulursa, AfD’nin ana muhalefet partisi olacağından, bunun gelecek seçimler için çok daha tehlikeli sonuçlar doğuracağından korkuluyor.

Hür Demokratlar’ın koalisyon ortağı olması ise Merkel hükümetinde muhafazakarların ağırlığının artması, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkarılmasının yeniden gündeme tartışmaya açılacağı anlamına geliyor. Almanya’yı seçimlerden sonra zor günler bekliyor.