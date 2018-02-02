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    Seçim güvenliği ortak nokta

    Turan YILMAZ / ANKARA
    02.02.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

    Akşener, kendisine iade-i ziyarette bulunarak, seçimlere ilişkin önerilerini ileten Karamollaoğlu’na, seçim güvenliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Akşener, “Seçim güvenliği sadece oyların kullanıldığı ya da sandıkların açıldığı gün değil ondan çok önce, devletin imkânlarının iktidar tarafından kullanılmaya başlanmasıyla ortadan kalkmaya başlıyor, vatandaşa bunu da hatırlatmak gerekiyor. Vatandaşımız sandıklar konusunda en ufak bir tereddüt göstermesin. Çünkü sadece biz değil bütün muhalefet bu konuda tam bir kararlılık içinde” dedi.

    Karamollaoğlu da iktidara yakın bazı yazarlar ile sosyal medya trollerinden yakındı. Eşini ve çocuklarını hedef alan paylaşımlara tepki gösteren Karamollaoğlu, “Alışılmadık bir şey. Bu kadar yıllık siyasetçiyim böyle bir tarzla ilk kez karşılaşıyorum.” dedi.

    Etiketler: Saadet Partisi , iyi parti , gazetehaberleri , son dakika
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