‘Seçim dili’ Avusturyalıları rahatsız etti

“NAZİLER, meclisten defolsun” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Viyana Üniversitesi önünde toplanarak ırkçı, yabancı karşıtı, İslamafobik söylemlerinden dolayı aşırı sağcı siyasetçi Strache’ye tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde göstericiler, kentin önemli caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatarak belediye binası önüne kadar yürüdü.

Burada bir konuşma yapan göstericilerden David Albrecht, seçimlerin sonucunda ülkenin merkez sağ ÖVP ile aşırı sağcı parti FPÖ’nün kuracağı koalisyon hükümeti tehdidi altında olduğunu ifade etti. Seçim kampanyalarında aşırı sağcı ve ırkçı söylemin ülkeyi etkisi altına aldığına dikkati çeken Albrecht, “Siyasiler, devlet televizyonu ORF’de düzenlenen seçim programında, yarım saatten fazla aşırı sağcı söylemler üzerine konuştu. Sığınmacıları, yabancıları, Müslümanları suçladılar hep birlikte” dedi. Albrecht, partilerin kullandıkları ifadelerin aşırı sağcı ‘kimlik’ hareketiyle neredeyse bire bir benzerlik gösterdiğini söyledi.





BASIN DA O SÖYLEMİ DESTEKLİYOR

Avusturya basınının son aylarda yaptığı yayımlarla aşırı sağcı söylemi desteklediğine işaret eden Albrecht, bu ayın başında yürürlüğe giren burka yasağı üzerinden azınlıklara ve Müslümanlara yönelik nefret söyleminin körüklendiğini dile getirdi. Albrecht, “Bizim paralel toplum olarak adlandırılan Müslümanlar, sığınmacılar, yabancılarla bir sorunumuz yok, bu ülkede ırkçı söylemi dillendiren siyasiler ve gazetecilerle sorunumuz var” dedi.