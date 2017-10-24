Seçim çağrısı

GÖZLERİ KARARMIŞ

“Enis Berberoğlu hapiste. Bir de rahatsızlık geçirdi, bir fıtık ameliyatı oldu. Beni üzen onun ameliyat geçirmesi değil, bir ameliyatın ardından havuz tarafından istismar edilmesidir. Bunların gözü o kadar kararmış ki, kim yanında değilse onun yakılması gerektiğini düşünüyorlar.



Devlet akılla yönetilir. Bir kişiye teslim ederseniz devlet yönetimi değil kaos olur, adalet olmaz. Bu ülke karamsar bir iklim içerisindeyse, bir korku iklimi hâkimse herkesin kandırdığı bir adamın Türkiye’ye getirdiği korkudur. Sarayında dahi her gece bir odada yatıyorsa ve korkuyorsa, Meclis’e geliyor helikopterler havada. Korkan adam ülkeyi mi yönetir? Neden korkuyorsun kardeşim? Çık git, bir kahvede otur bir vatandaşla, taşeron işçiyle sohbet et bakalım.



BUNUN ADI KİRLİ PAZARLIK

CHP’li belediyelerin de üzerine gidilecekmiş. Gidin kardeşim, demirden korkan trene binmez. Kendi kabahatini örtmek için bizden birini alıp içeri atacaksın... Bunu zamanında FETÖ denemişti.



Seçimle gelen belediye başkanlarını istifaya zorluyor, şantaj yapıyor. Bunun adı kirli pazarlıktır. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden adam kirli pazarlığın ana aktörüdür. Böyle bir adam Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edemez. Baskıyla, şantajla, tehditle devlet yönetilir mi? Ben bunları söylediğimde bazı çevreler ‘Siz falan belediye başkanını mı koruyorsunuz?’ diyor. Hayır. Demokrasiyi koruyoruz, savunuyoruz.



GETİR KARDEŞİM ANAYASA’YI

Şimdi teklif ediyorum, demokrasiyi koruyalım. 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için. Gelin seçimlere gidelim. Getir kardeşim anayasayı değiştirelim, erkene alalım seçimleri. kim kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Bu kadar açık ve net söylüyorum, ne adına söylüyorum, demokrasi adına söylüyorum. Demokrasiyi daha fazla katletmeyelim, yeter artık, gidelim seçime bütün gerçekler ortaya çıksın. Milletten mi korkuyorsun? Sen milletten korkmuyorsan, sabah akşam ‘millet’ diyerek geziyorsan, şimdi kendini milli iradenin yerine koyduysan açıkça sana meydan okuyorum, gel kardeşim seçim yapalım.”



HAİNLER DEVLETİ YÖNETEMEZ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kürsüde İstanbul’un siluetini bozan 16/9 kulelerinin fotoğrafını göstererek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı şu sözlerle eleştirdi: “İhanette aldatma ve kandırma yoktur, doğrudan siz tasarlıyorsunuz ve uygulamaya koyuyorsunuz. Bunu TDK’da (Türk Dil Kurumu) görürsünüz. İhaneti yapana ‘hain’ denir. Sayın Erdoğan, İstanbul’la ilgili açıklama yapıyor, ‘Biz bu kente ihanet ettik’ diyor. Hainler devleti yönetemez.”