Sebzeyi bıraktı, pitaya üretecek

Kumluca’ya bağlı Beykonak Mahallesi’nde örtü altı turfanda sebze üreticimi yapan Bilal Bayram, serasında pitaya meyvesi üretmeye başladı. Son 2 yıldır biber ve domateste virüs ve tuta absoluta (domates güvesi) yüzünden normalin üstünde harcama yaptıklarını belirten Bilal Bayram, "Örtü altı turfanda sebze üretiminden hak ettiğimiz kazancı elde edemiyoruz. Fiyatlar sürekli dalgalanıyor. İşçilik ve zirai mücadele çok fazla oldu. Bitki besleme ve koruma ürünleri her yıl katlamak kaydıyla artıyor. Bu yüzden seralara domates ve biber ekmekten vazgeçtim. Artık pitaya yetiştirmeye başladım. Bu bitkilerin diğer sebzeler gibi fazla işçiliği yok. Herhangi bir zirai ilaç ve gübre de istemiyor. Hatta çok aşırı su bile istemiyor" dedi.

Bu meyveye salyangoz böceğinin dışında zarar veren canlının olmadığını aktaran Bilal Bayram; "Vietnam, Endonezya ve Myanmar ülkelerinde yetişen bu bitki yılda çok sayıda meyve veriyor. Piyasada pitaya meyvesinin tanesi 15 TL olduğu söyleniyor. Bu şartlarda satabilirsem sebze üretiminin en az 10 katı daha fazla kazanırım. Tüm üreticilere tavsiye ederim. Fidanım var. Çoğaltmak da kolay. Çelikleme usulüyle üretilebiliyor" diye konuştu.

Üreticiyi ziyaret eden Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan ise "Üreticimiz seralarında değişik bir bitki denemek istemiş. Üreticimize yardımcı olacağımız bir konu var mı diye ziyaret ettik. Daha deneme aşaması olduğu için ortada bir şey yok. Üreticimize kolaylık ve başarılar diliyoruz. İnşallah emeğinin karşılığını alır. Her yenilik zor olur. Ama sonucunda başarı olursa daha iyi olur. Diğer üreticilerimize de yeni bir kapı açılmış olur" dedi.