Sebzeli harmandalı pilavı

Diğer taraftan, dışı kazınan havuç, soyulmuş kuru soğan ve sarmısaklar robot kabına aktarılıp püre haline gelinceye kadar çekilir. (Havuç ve soğanı rendelenip, sarmısaklar pirinç tanesi büyüklüğünde doğranabilir.)

Beyaz lahana yapraklarının kalın damarları kesilip atılır. İncecik doğranıp ovalanarak yumuşatılır. Zeytinyağı geniş bir teflon tencerede kızdırılır. Üzerine robotta çekilmiş havuç, soğan ve sarmısak eklenip tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 2-3 dakika kavrulur. Süzülmüş pirinç ilave edilip sürekli karıştırılarak 4-5 dakika daha kavrulur.

Pirinç kavrulurken nişastasını dışarı verir ve hafifçe şeffaflaşır. Lahana yaprakları, fıstık, kuş üzümü, toz şeker ve limon suyu eklenip birkaç kez karıştırılır. Sıcak tavuk suyu ya da sıcak su ve bir tablet tavuk bulyon tencereye aktarılır. Tuz, karabiber, kuru nane ve yenibahar serpilip tencerenin kapağı kapatılarak pilav orta ısılı ateşte pişirilir.

Pilav suyunu iyice çekince ocak iyice kısılıp 2-3 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır. Pilav, tencerenin kapağı açılmadan en az 20-30 dakika dinlendirilir. Servise sunulmadan önce üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirilip karıştırılır ve sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

4-5 yaprak beyaz lahana

2 su bardağı pirinç

(lüks baldo pirinç kullanmanızı öneririm)

4 su bardağı sıcak tavuk suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarmısak

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1-2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

4 çay kaşığı kuru nane ve toz şeker