Şebnem’in evliliğini kurtaracağım

◊ Nereden çıktı bu evlilik terapisi oyunu fikri?

- Kalp mütehassısı bir arkadaşımdan çıktı. Avrupa’da doktorluk yapıyordu, yıllar sonra döndü. Bir gün otururken bana dedi ki “Eskiden en çok parayı kalp ve beyin cerrahları ile dahiliyeciler kazanırdı, şimdi durum değişti. Doktorlukta en çok parayı aile terapisi yapanlar kazanıyor”... Düşündüm, doğru söylüyor. İnsanlar aile terapistlerinin kapısında kuyruk. Çünkü evlilik müessesesi bir süre sonra teklemeye, eskimeye başlıyor. Alışkanlıklar evliliği işgal ediyor. En tehlikeli, en öldürücü hastalık alışkanlıktır. Eğer evliliği alışkanlıkların kucağına teslim edersen, hastalanır, çöker. Kansere çare var, alışkanlığa çare yok.

◊ Hazırlık aşaması nasıl geçti?

- Proje üzerinde çalışmaya 4 yıl önce başladım. Bol bol kitap okudum. Jacob Levy Moreno diye bir adam var, psikodramın, evlilik terapisinin üstadı. Bu adamın bulduğu metotlarla tökezlemiş evlilikler ve ilişkilere çıkış yolu bulunabiliyor. İşte bunların peşine takıldım. Oyunda da bu tür egzersizler var. Ayna egzersizi, mezar taşı egzersizi gibi... Aslında bu oyunun alt başlığı “Dök içini, rahatla” olabilir. Antalya’da evlilik terapistliği yapan doktor arkadaşım Atila Tuncer şöyle demişti: “Evlilik bir arabaya iki kişinin binmesidir. Yola çıktıktan sonra arabadan birinin kendini atması intihar demektir. Evlilikte arabadan atlanmaz. Hedefe gidilir, orada evlilik terapisi yapan doktorla görüşülür.”

◊ Evliliklerdeki kopuşun nedeni sizce nedir?

- Bazen ten eskidiği, ten paslandığı için evlilik çürümeye başlıyor. Kişiler cinsel anlamda birbirinden uzaklaşıyor. Bu da iki kişilik bir yalnızlık başlatıyor. Emin olun iki kişilik yalnızlık, tek kişilik yalnızlıktan daha zordur. Bu gibi durumlarda insanlar, oyunda anlattığımız gibi uzmanlara giderek evliliği, ilişkiyi, dostluğu kurtarabiliyor. Madem ki profesyonel danışmanla insanların arasındaki uçurumlar kapatılabiliyor, o zaman bu işi öğrenelim dedik. Doktorlardan ders aldık, yazdık bozduk çizdik. Moreno’nun kitaplarından egzersizler aldık. Doğan Kitap’tan çıkan iki kitabımda; “Tamamla Bizi Ey Aşk” ve “Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince”de de bununla ilgili bölümler vardı. Onları da aldım ve oturup oyun olarak yazdım. Provaya da evlilik terapisti doktorlar çağırdık. Dört dörtlük bir iş çıktı ortaya...





TÜRKİYE’NİN EN ÜNLÜ TERAPİSTİ BENİM

◊ Oyuna ilgi nasıl?

- Bu sezonun “kapılar kıran” komedisi dilebilirim. Nisan ayının biletleri satılıyor ve şimdiden ful. Görülmemiş bir şey. Sen de gördün salonun halini, 800 kişilik salon yetmiyor, sandalye ekleniyor. Zengini, fakiri, sosyetesi, her sosyal katmandan insan geliyor. Doktorlar da izledi ve çok beğendi.

◊ Halkımızda terapi korkusu var mı sizce? Yani “Aman başkaları duymasın” çekincesi...

- Evet, insanlar evlilik terapistine gitmeye korkuyor. “Evde olanı, yatakta olanı, aramızda kalması gerekenleri mi anlatacağız?” diyorlar. Bu oyun insanlara ihtiyaç duydukları o cesareti aşılıyor. Aş kendini tıkanıklık varsa, profesyonel yardım al, doktora git, değil mi? Bir de bu oyun çok eğlenceli bir hale geldi. Oyunda ben, Şebnem Özinal ve Melih Ekener varız. Ama salonda kaç kişi varsa o kadar insanla grup terapisi yapıyoruz. Türkiye’nin en ünlü, en çok müşterisi olan evlilik terapisti haline geldim.

◊ Bu oyundan ilişki anlamında gerçekten fayda gören oldu mu?

- Hem de çok var. Bir çift vardı, meğer ayrılmak üzerelermiş. Oyunu izledikten sonra araları düzelmiş. İkinci gelişlerinde bize çiçek ve çikolata getirdiler. “Allah razı olsun, ayrılmayı düşünüyorduk, sayenizde barıştık” dediler.





HEM EĞLENDİRİYOR HEM EVLİLİK KURTARIYORUZ

◊ Tiyatro oyunu için büyük bir sorumluluk...

- Evet. Hem evlilik kurtarıyoruz hem de güldürüp eğlendiriyoruz. Onlara oyun içinde her şeyi soruyorum, en özellerine kadar açık açık cevap veriyorlar, sen de gördün.

◊ Oyunda her işe el atan maçovari bir karakteri oynuyorsunuz. Neden böyle bir tipleme yarattınız?

- Oyundaki adım Mahmut Kamil Yılmaz. Yeni zengin olmuş, lüks arabası var. Fabrikatör aslında, klozet kapakları imal ediyor. Dediğin gibi maço bir karakter, kadına bağırıp çağırıyor, dediğim dedikçi. Evinin kralı! Eşi diyor ki; “Bunun maçoluğu başta hoşuma gitti ama evlendikten sonra dozunu artırdı. Artık işin içinden çıkılmaz hale geldi”... Böyle adamlar gerçek hayatta çok. Yani maço, ezen, kadına kötü davranan, evde dengeleri bozan adamlar.

◊ Oyunun genelinde bir don olayı var. Neden?

- Normalde adam “Tamam boşanalım” deyince kadın “Sana bu kadar yılımı verdim. Donuna kadar alırım” diye tehdit ediyor. Kavga da orada başlıyor. Bizim oyunda da öyle. Ben de diyorum ki; “Donumdan başka almadığın bir şey kalmadı ki, her şey senin üstüne zaten. Bana bir don kaldı al, istiyorsun onu da al”...





PARÇALANMIŞ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM VE BUNUN ÇOK ACISINI ÇEKTİM

◊ Sizin çevrenizde var mı böyle terapiye giden, size fikir verenler?

- Oturduğum apartmanda üç çift var terapiste giden. Şebnem de (Özinal) “Bizim kapıcıyla karısı boşanmamak için evlilik terapistine gitmeye başlamış” dedi geçenlerde.



◊ Şebnem Hanım da eşine boşanma davası açtı, ondan haberiniz yok mu?

- Yaa öyleymiş, şaşırdım. Şebnem biz daha bu projeye başlamadan karar vermiş dava açmaya. Ama şimdi ben devreye giriyorum. Oyunda öğrendiklerimizle önümüzdeki o engeli de aşacağız inşallah. Her ailede olan ufak tefek itiş kakışmalardan doğan bir sorun. Ben boşanmamalarından yanayım. Çünkü arada bir çocuk var. İkisinin de kızlarını ne kadar sevdiğini biliyorum. Boşanmalarını önleyeceğim, o evliliği kurtaracağım. Anamın-babamın boşanmasından bu yana karşıyım boşanma olayına. Sonuçta boşanmış, parçalanmış bir aile çocuğuyum ve bunun acısını çok çektim. Çocuğa çok pahalıya mâl oluyor.

AŞK iKi KiŞiLiK DEVRiMCi BiR ÖRGÜT

◊ Sanırım oyunda aşka vurgu yapıyorsunuz...

- Aşk eksik olanları tamamlar, bütünler.



◊ Günümüzde aşkın tarifi değişti mi?

- Benim için aşk iki kişilik devrimci örgütten başka bir şey değil. Yaşamın sıkıcılığına, sıradanlığına, olmazlara, çaresizliğe direnebilmek için iki kişi gücünü birleştiriyor. El ele veriyor, birlikte uçabilmek için kanatlarını birleştiriyor. Bir meydan okuma hali aşk. Hem zihnine, hem çevreye, hem hayatın akışına hem de ileride başımıza geleceklere... Doğru yol aşktır, sakın yoldan çıkmayın. İnsanlığı aşk, sevgi kurtaracak, başka bir şey değil.



◊ 50-60 yıldır aynı yastığa baş koyanlara gıpta ile bakıyoruz şimdilerde... Neden böyle oldu?

- Evlilikte yapılan en büyük hata, insanın kendini ötekine benzetmeye ya da ötekini kendine benzetmeye çalışması. Ben sana âşık oluyorum, seninle evleniyorum. İki gün sonra seni kendime benzetmeye çalışıyorum. Madem değiştirmek istiyorsun, nesine âşık olup da evlendin? Ne diye ondan başka bir kadın ya da adam çıkarmaya çalışıyorsun?