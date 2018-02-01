Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşanıyor!

İYİ EV KADINI OLMAMAKLA SUÇLADI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan avukatı, müvekkilinin eşiyle 26 Ağustos 2005’te evlendiğini 9 yaşında bir kızları olduğunu belirterek şu iddialara yer verdi: “Çiftin evlilik hayatı, son dönemde davalı babanın kıskançlıkları ve müvekkilin tanınan bir kişilik olması nedeniyle kötüye gitmeye başladı. Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun oldu. Sürekli eşine hakaret eden, aşağılayan davalı Şefik Öztek’in bu davranışları giderek arttı. Davalı baba bu davranışları küçük kızlarının yanında da yapmaya başladı. Davalının bu tür kusurlu davranışları nedeniyle küçük kızın psikolojisi bozuldu ve evdeki ortam anne için çekilmez hale geldi. Müvekkil Şebnem Özinal, psikolojik tedavi için ikna etmeye çalışsa da eşi tedavi olmak istemedi. Davalı eş Şefik Öztek, müvekkili sürekli olarak iyi anne, iyi eş, iyi ev kadını olmamakla suçladı. Kızının daha fazla etkilenmesini istemeyen müvekkil de boşanma kararı aldı.

MESLEĞİNE DÖNMESİ İMKANSIZ

Davalı Şefik Öztek, işinde yaşadığı zorluklar nedeniyle defalarca bankadan kredi çekmek zorunda kaldı. Müvekkilim çalışarak bu borçları ödemiştir. Evlenmeden önce Ataşehir’de müvekkilimin aldığı ev satılmış ve davalının işlerinde kullanılmıştır. Hem evinin satılması hem de çektiği krediler nedeniyle maddi zarara uğrayan müvekkilim için 500 bin lira maddi tazminat ile 150 bin lira manevi tazminat istiyoruz. Küçük kızın velayeti ile aylık 10 bin lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Müvekkilim boşanma ile bir takım imkanları kaybedecektir. Tekrar meslek hayatına dönerek evlilik öncesi şartlarda çalışması, tiyatro oyunculuğu olan mesleği, çalışacağı sinema-tiyatro-televizyon piyasasındaki şartlar nedeniyle imkansız olduğundan müvekkilim için ayrıca 3 bin lira yoksulluk nafakasına karar verilmesini istiyoruz.”

Davanın ikinci duruşmasına katılan Şebnem Özinal, dava dilekçesindeki taleplerini tekrarlayarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme tarafların aylık gelirlerinin tespiti için duruşmayı erteledi.