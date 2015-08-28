Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Sebi Bebi Hopi’siyle Tanıştı, Soluğu Alışverişte Aldı

Sebi Bebi Hopi’siyle Tanıştı, Soluğu Alışverişte Aldı

28.08.2015 - 11:00 | Son Güncelleme:

Ünlü Vlogger Sebi Bebi, Hopi’siyle tanıştı. Alışveriş tutkunu olduğunu söyleyen Sebi Bebi, arkadaşlarından ve internetten sıkça duyduğu Hopi’yi deneyimlemek için alışverişe çıktı. Alışverişini videoya çeken Sebi Bebi, oldukça karlı bir alışveriş gerçekleştirdiğini anlatıyor.

Sebi Bebi, Hopi’yi deneyimlediği alışverişinde Hopi’nin avantajlarını değerlendirdi. Kampanyalardan yararlanırken, Paracık kazanarak Sebi Bebi Hopi’siyle Tanıştı, Soluğu Alışverişte Aldısonraki alışverişlerinde kazandığı Paracık’ları katlayarak harcadı. Hopi’siyle tatil alışverişine çıkan Sebi Bebi, tatile gitmeden ihtiyacı olan her şeyi Hopi avantajı ile aldı. Çok sevilen gözlüğünü yenileyerek başladığı alışverişinde, tatilde giyeceği sandaleti ve elbiseyi alarak devam eden Sebi Bebi, alışverişi tatilini eğlenceli kılacak yeni bir kulaklık alarak bitirdi.

Sebi Bebi, bu alışverişi takipçileri ile paylaştı ve onlara küçük bir sürpriz hazırladı. Videonun sonunda küçük bir oyun hazırlayan Sebi Bebi, alışverişten aldıklarını bu oyuna katılan takipçilerine hediye edecek. Hediyeyi kazanan takipçileri ise Hopi, İnstagram hesabından duyuracak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İlandır

Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.