Sebi Bebi Hopi’siyle Tanıştı, Soluğu Alışverişte Aldı

Sebi Bebi, Hopi’yi deneyimlediği alışverişinde Hopi’nin avantajlarını değerlendirdi. Kampanyalardan yararlanırken, Paracık kazanarak sonraki alışverişlerinde kazandığı Paracık’ları katlayarak harcadı. Hopi’siyle tatil alışverişine çıkan Sebi Bebi, tatile gitmeden ihtiyacı olan her şeyi Hopi avantajı ile aldı. Çok sevilen gözlüğünü yenileyerek başladığı alışverişinde, tatilde giyeceği sandaleti ve elbiseyi alarak devam eden Sebi Bebi, alışverişi tatilini eğlenceli kılacak yeni bir kulaklık alarak bitirdi.

Sebi Bebi, bu alışverişi takipçileri ile paylaştı ve onlara küçük bir sürpriz hazırladı. Videonun sonunda küçük bir oyun hazırlayan Sebi Bebi, alışverişten aldıklarını bu oyuna katılan takipçilerine hediye edecek. Hediyeyi kazanan takipçileri ise Hopi, İnstagram hesabından duyuracak.



Detaylı bilgi için tıklayınız

İlandır