Seba’nın laneti

Erdoğan Aksoy yazıyor

100. yılda gelen şampiyonluğa ve ekonomik kriz sonrasında Hüsnü Güreli gibi bir sihirbazın gerçekleştirdiği mali disipline rağmen, istifa edene kadar Bilgili de Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlere samimiyetle itibar etmemiştir. Pek de inandırıcı olmayan bir sebeple edilen istifa ve Fenerbahçe'ye kaptırılan şampiyonluktan sonra Demirören döneminde de Beşiktaş’ın ruhu ile birlikte aklını da kaybettiğini görüyoruz.

Her fırsatta ne kadar hasta Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Demirören, bir başkan gibi değil de amigo gibi davranıp, duygusal kararlar verdiğinden dolayı, yapılan onca borca rağmen herhangi bir başarı da elde edilememiştir. İşin ilginç yanı uzun vadeli bir başarının gelmesi de olanak dahilinde gözükmemektedir.

Neden-sonuç ilişkisinin son mertebesindeki Fenerbahçe mağlubiyetinin sonucundan çok, bu duruma düşme nedenlerinin incelenmesinin ve bu durumdan ders alınmasının, ileriki yıllar için daha yararlı olacağını düşünüyoruz:

- Bilgili yönetiminin gereksiz bir alınganlık gösterip, inandırıcı olmayan bir sebeple vakitsizce istifa etmesi.

- Başkanlığa seçilen Demirören’in ilk yılında, takımın gençleştirilmesi için teknik direktörlüğe getirilen Del Bosque’nin eline, yeteneksiz ve sıradan gençlerin verilmesi.

- Del Bosque’ye sabredilmeden ve kendi kadrosunu kurmasına izin verilmeden görevine son verilmesi.

- Del Bosque gibi başka teknik direktör ve sporcuların, parasını alamadıkları gerekçesiyle Beşiktaş’ı UEFA’ya şikayet ederek para ile birlikte prestij kaybedilmesi. Sözleşme yapılmasının öğrenilememesi.

- Yapılan yanlış teknik direktör tercihleri.

- Hakkındaki iddialar sebebiyle açılan davalardan henüz aklanamayan menajer tercihi.

- Yapılan yanlış futbolcu transferleri. Bu konuda öylesine rekor yanlışlar yapıldı ki, gönderilen her futbolcu transfer edilenlerden kat kat kaliteli idi. Üstelik bu futbolcuların maliyeti korkunç boyutlardadır.

- Demirören’in gündemi saptırmak için Aziz Yıldırım ile giriştiği gereksiz polemikler. İtici davranışlar sergilenmesi.

- Duygusal travmalar sonucunda söylenen ve verilen sözler. Dünyanın en kısa basın toplantıları.

- 132 Milyonluk borca rağmen herhangi bir başarının elde edilememesi.

- 132 Milyonluk borca rağmen kadroda yer alan futbolcuların öyle söylenildiği gibi dünya futbol piyasasında yerlerinin olmaması.

- 132 Milyonluk borcun 50 Milyonluk kısmının Demirören’e olması sebebiyle alternatif başkan adaylarının yönetime talip olmaması.

- Beşiktaş’ı dünyanın en zengin kulübü yapabilecek Fulya Projesinin heba edilmesi, gelecek yıllardaki kira gelirlerinin kırdırılması.

- Yönetimin yeni kaynak ve proje geliştirme konusundaki beceri ve akıl eksikliği.

- Kötü yönetimin bir sonucu olarak kulüp gelirlerinin reel olarak düşmesi.

- Bütün bu saydıklarımızdan daha korkuncu ise Beşiktaş değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır.

Bu nedenler sonucunda gelinen noktada Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye yenilmesi devede kulak misali önemsizdir. Hatta skorun bu kadar yavan olması Fenerbahçe’nin ayıbı ve zayıflığının da göstergesidir.