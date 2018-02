Sea of Thieves'e ilgi hızla büyüyor

Race tarafından geliştirilen Sea of Thieves, ilk olarak 2015'in Haziran ayında E3 fuarında tanıtılmıştı. Oyun kapalı beta sürümünde oyuncuların dikkatini çekmeyi başardı. Xbox One ve Windows 10 için geliştirilen Sea of Thieves, online bir korsancılık oyunu. Oyuna arkadaşlarınız ile birlikte girebiliyorsunuz ve birlikte başka oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Oyunu öne çıkaran bu faktörler oyuncular tarafından çok beğenildi.

Ülkemizde de Twitch ve YouTube üzerinden oldukça çok izlendi. Kapalı beta programına toplam 332.052 oyuncu ile katılan Sea of Thieves, 2 milyondan fazla saat oynandı ve Twitch'de 127.000 takipçiye ulaştı. Oyunu Microsoft ve Xbox oyun mağazası üzerinden satılıyor ve fiyatı ise 260 TL. Oyunun ful sürümünün Mart ayında çıkması bekleniyor.