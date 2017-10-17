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    SDG Rakka'nın kontrolünü ele geçirdi

    BBC Türkçe
    17.10.2017 - 10:27 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin Rakka kentinde kontrolü ele geçirdiklerini açıkladı.

    SDG son olarak, terör örgütü DEAŞ bir dönem halkın önünde infazlar gerçekleştirdiği El-Naim meydanını ele geçirdiğini söyledi.

    BBC muhabiri Quentin Sommerville, kentin DEAŞ'ten alınmasıyla ilgili resmi açıklamanın çok yakında yapılmasının beklendiğini bildiriyor.

    Çatışmaların sonlanması için yapılan bir anlaşma kapsamında bir grup yerli DEAŞ militanına, geçtiğimiz günlerde aileleriyle birlikte kentten ayrılmasına izin verildiği aktarılıyor. SDG, yabancı militanların onlara katılmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor.

    Son günlerde üç binden fazla sivil kentten ayrıldı. SDG yetkilileri, kentin içinde yaklaşık 50 DEAŞ militanının kaldığını belirtti. BBC muhabiri Sommerville, kentte uzun zaman sonra hava saldırı düzenlenmediği, bombardıman ya da silah sesi gelmediğini aktarıyor. Sommerville ayrıca bir kamyonun hoparlörlerle kentte dolaşarak Rakkalılara dışarı çıkma ve sıcak çorba içme çağrısı yaptığını da söylüyor.

    Rakka,  DEAŞ'în 2014 yılında ele geçirdiği büyük kentler arasındaydı. SDG, yaklaşık dört ay önce kenti ablukaya almıştı.

    Etiketler: Suriye
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