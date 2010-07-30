Schuster’in bakışları

Transfer döneminde harcanan onca emek ve para, kaleci Hakan Arıkan’ın gününde olması ile şimdilik yara almadan kurtuldu. Şimdilik diyorum çünkü Beşiktaş’ın sorunları az buz değil. Ama çözülmesi de imkansız değil. Çünkü un, yağ ve şeker Beşiktaş’ta fazlasıyla mevcut.

Tüm maç boyunca kameralar her yedek kulübesine çevrildiğinde Schuster’i gözlemledim. Adam sanki sütten kesilmemiş kundaktaki bebeğini eltisine bırakıp evlere gündeliğe gidiyormuş gibi mutsuz. Her ne kadar kendisi “tipinin” böyle olduğunu söylese de, sanki bazı şeyleri tam istediği gibi yapamadığını fısıldar gibi.

Plzen karşısında seyrettiğimiz Hakan Arıkan’ın kurtarışları ne kadar bizleri umutlandırsa da, rakibin bu kadar çok pozisyona girmesi de o kadar düşündürücü. Eğer Hakan Arıkan o kurtarışları yapmasa skor 30. dakikada neredeyse 4-0 olurdu. Kaleci Hakan Arıkan’ı kutluyoruz.

Rakip Plzen’i kısaca haddini bilerek oynayan tipik bir Çek takımı olarak tarif edebiliriz. En etkili oyuncuları Horvath’ın, maçı yorumlayan Sergen’le aynı vücut kitle endeksine sahip olduğunu, fakat hala başarıyla oynadığını görünce, Sergen ve Hakan Şükür’e fazlasıyla haksızlık yaptığımızı söyleyebiliriz.

Yeni transferlere gelirsek;

Öncelikle Hilbert’in ne tür bir futbolcu olduğunu anlayamadık. Tek bir maçla değerlendirmek güç ama bu haliyle oynaması zor gibi görünüyor. Değil Holosko, kadrodaki her hangi bir yabancı futbolcunun satılarak kendisi için kontenjan açılması bile gereksiz. Bir maça bakarak değerlendirmek haksızlık gibi görülebilir ama Stoch’u gördükten sonra bu futbolcunun beklentileri karşılayamayacağını düşünüyorum. Kendisini transfer eden Mustafa Denizli, uzun yıllar önce G.Saray’a aldığı Iorfa ile geçen senenin Erkan Zengin’i benzeri bir transfer yapmış. Kimsenin beğenmediği kumaştan “kostüm” dikecek ya, neyse… Bu futbolcunun geleceği hakkındaki kararın, eğer kendisini tanıyorsa tamamıyla Schuster’e bırakılması taraftarıyım.

Schuster’e bir önerim olacak. Zahmet edip de Quaresma’yı deplasmanlara hiç götürmesin. İlk olarak Vikingur ile yapılan rövanş karşılaşmasında fark etmiştim. Ama o zaman görmezlikten gelmiş “du bakalim ne olcek” demiştim. Bu maçta da gördük ki bu futbolcu deplasmanlarda havaya giremiyor. Eğer her deplasmana 30.000 Siyah-Beyazlı taraftar götürür, kendisini İnönü Stadı’ndaki gibi hissettirebilirseniz sorun yok. İşte o zaman değmeyin kendisini seyretmenin keyfine. Tabii biraz daha az şahsi oynaması şartıyla.

Genel olarak Beşiktaş iyi değildi. İyi oynamaya çalışanlar yine geçen sezon görevini yapmaya çalışan eskilerdi: Toraman, Ernst, Üzülmez… Necip oyuna girdikten sonra tek başına boşlukları kapatmaya çalışan Ernst’e yardımcı oldu. Yine de bu sene yedek de kalsa Fink’in kadroda tutulması gerektiği kafama dank etmiş durumda. Hem 1 sene içinde Necip’e kendisini geliştirme şansını da vermiş oluruz.

Delgado yine hayalet gibi oynadı. Attığı penaltı golü dışında ortalıkta pek görülmedi. Bu temiz yüzü ile evimi kiralamaya çalışsa hiç sorup soruşturmadan direk verirdim ama günümüz futbolunda Beşiktaş formasını üzülerek de olsa vermem. Muhtemelen kendisini oyuna verememesinin sebebi “Abu Dhabi’de acaba kadınlar peçe mi takıyor?” diye düşünmesinden olsa gerek…

Beşiktaş yönetimine de bir önerimiz olacak. “Ya herru ya merru” diyerek transferleri bir an önce bitirmeliler. Gidecekler-kalacaklar da belirlenerek herkesin kafasının rahatlaması sağlanmalı. Gidecek futbolcular belirlenirken de Ferrari gibi geçen sezonun yükünü çeken futbolcular iyi ayırt edilmeli. Macera aramaya gerek yok çünkü.