Schumacher için ‘mucize’ bekleniyor

Alman medyasına yansıyan haberlere göre Schumacher’in ailesi, tıbbi bir mucize olmasını bekliyor. Bir aile yakını, Alman F1 efsanesinin, iletişim için ‘bazı sinyaller gönderdiğini’ söyledi.

Doktorlar, kaza sonucu Schumacher’in beyninde oluşan kan pıhtılarını çok derinde olması nedeniyle çıkaramıyor.

Schumacher, 2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken, düşerek başını çarpmıştı.



Michael Schumacher ve eşi Corinna

Michael Schumacher'in eşi Corinna, 18 yaşındaki oğlu Mick ve 20 yaşındaki kızı Gina, tıbbi açıdan bir mucize olması umuduyla bekliyor.

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