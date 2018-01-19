Schulz’a meydan okuyor, Merkel’in kaderiyle oynuyor

YEŞİLLER ve FDP’yle ‘Jamaika’ denemesi boşa çıkan CDU Lideri ve Başbakan Angela Merkel, SPD’yle büyük koalisyonu kurmaya çalışıyor. Geçen hafta yapılan ön görüşmelerde SPD’yle anlaşma da sağlandı. Ancak ortaya bir çocuk çıktı. SPD gençlik teşkilatı ‘Jusos’un başkanı Kevin Kühnert. SPD Lideri Martin Schulz, parti teşkilatlarını dolaşarak müzakerelere onay vermelerini isterken, Kühnert ise kot pantolonu, siyah gömleği ve spor ayakkabısıyla “Büyük koalisyona hayır deyin” diye kampanya yürütüyor. Almanya çapında ‘koalisyona isyan’ ateşini örgütlüyor.

SPD’NİN YENİ YETENEĞİ

Geçen yıl kasım ayında Jusos’un başkanı seçilen 28 yaşındaki Kevin Kühnert, şu anda hem Schulz hem de Merkel için en tehlikeli rakip olarak görülüyor. Kühnert, kimine göre SPD’nin yeni yeteneği ve geleceği. Bild gazetesi Kühnert’le ilgili, ‘Bu süt yüzlü çocuk Merkel’i devirmek istiyor’ diye başlık atarken, onu, ‘Almanya’nın Boris Johnson’u’ olarak da adlandıranlar var. Johnson da Brexit kampanyasıyla muhafazakar liderleri koltuğundan etmişti.

Kevin Kühnert, SPD yönetiminde sinirleri germiş durumda. Ancak partisi tarafından kimse sesini kısması için Kevin Kühnert’e herhangi bir baskı yapmıyor. Berlin’deki SPD merkez binasında, arkasındaki duvarda ‘NoGroKo’ (Büyük koalisyona hayır) yazılı pankartla kameralar önüne çıkan Kevin Kühnert, “Büyük koalisyona hayır deyin. Bunun için gerçek şansımız var” diye konuşma yapıyor.





‘SPD DUVARA HEP AYNI TOSLUYOR’

Berlin Duvarı yıkılmadan birkaç ay önce Berlin’de doğan, 16 yaşında SPD’ye giren Kühnert, siyasal bilimler okuyor. Kühnert, çok iyi bir konuşmacı. Kameralar önünde gayet serbest konuşuyor ve doğal hareket ediyor, hedefinin Schulz’u devirmek olmadığını söylüyor. SPD’yi bir arada tutmak istediğini, büyük koalisyona gerçekleşirse, SPD’nin eriyeceğini savuyor. “SPD büyük koalisyonla hep aynı duvara tosluyor” diyor. Kühnert, yaptığı kampanyayla SPD'nin Thüringen, Saksonya Anhalt ve Berlin Eyalet teşkilatlarında büyük koalisyona hayır oyu çıkmasını sağladı. Başka teşkilatlarda ise büyük koalisyona karşı kuşku tohumları ekti.

PAZAR GÜNÜ KAYBETSE BİLE...

Pazar günü SPD’nin Bonn’da olağanüstü kurultayı var. Schulz, “Merkel’le büyük koalisyon için asıl müzakerelere başlayalım mı” sorusunu kurultayda 600 delegeye soracak. İzin çıkarsa müzakerelere başlanacak. Ancak 600 delegenin çoğunluğu hayır derse, Almanya erken seçime gitmek zorunda kalacak.

Kurultay, sadece SPD Lideri Martin Schulz’un değil, Başbakan Angela Merkel’in de siyasi kaderini belirleyecek.

70 bin üyeli Jusos’un Başkanı Kühnert, pazar günü kaybetse bile, “Devamı var” diyor. Koalisyon görüşmelerinin sonunda SPD, sözleşmeyi 440 bin üyesinin onayına sunacak. Kevin Kühnert, burada da şansını deneyecek.