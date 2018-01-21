Schulz: SPD, ülkemiz ve Avrupa için çok önemli bir gün

ALMANYA’da genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti, ama henüz yeni bir hükümet kurulamadı. Başbakan Angela Merkel, başlangıçta koalisyona “Hayır” diyen SPD’yle yapılan ön görüşmede yeniden büyük koalisyon kurulması için anlaşmaya vardı. Ancak SPD, bu anlaşma çerçevesinde büyük koalisyon müzakerelerine oturup oturmamayı bugün Bonn’da toplanan olağanüstü kurultayda delegelerin onayına sunacak. Olağanüstü kurultay Almanya saat 11.00’de başladı. Almanya’yla birlikte Avrupa da kurultaydan çıkacak sonuca kilitlendi.

SPD Lideri Martin Schulz Twitter hesabından paylaştığı mesajında kurultayın önemine değindi. Schulz, “Bugün, SPD, ülkemiz ve Avrupa’nın kaderi açısından çok önemli bir gün. Ben delegelere güveniyorum ve adil bir tartışma arzu ediyorum” dedi. Martin Schulz, amacının ikna etmek değil, inandırmak olduğunu vurguladı.