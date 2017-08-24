Schulz: Erdoğan içişlerimize karışmasın

Schulz bu bağlamda Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in eşinin “telefonda tehdit edilmesine” ve federal milletvekili ve Türk–Alman Karma Parlamenterler Grubu Başkanı Michelle Müntefering’in özel otosunun kundaklanmasına da dikkat çekti. Alman lider, “Kimlerin kundakladığını henüz bilmiyoruz ama gerginliğin artmasının bu gibi durumlara yol açabileceğinin farkındayız” dedi. Schulz, Erdoğan’ın Türk asıllı Alman seçmenlere seçim tavsiyesinde bulunmasını da eleştirerek, “Bu insanlar bizzat karar verebilecek durumda olduklarının bilincindedir” ifadesini kullandı.