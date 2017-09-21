Schröder’in yeni sevgilisi Güney Koreli

BİR Güney Kore şirketinin, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet temsilcisi olan So Yeon Kim, 48 yaşında. İki sevgilinin birlikte çok mutlu olduğunu yazan Bild Gazetesi, Schröder ile Kim'in birlikte olduğunu gösteren beş fotoğrafını da yayınladı. İki sevgilinin ilk kez geçen hafta Seul'de kamuoyunun önüne çıktığını yazan gazete, Schröder'in katıldığı bir toplantıda yeni sevgilisinin kendisine tercümanlık yaptığını yazdı. Schröder'in Kim'i iki yıl önce bir toplantıda yine kendisine tercümanlık yaparken tanıdığı ve birkaç aydan beri de birlikte oldukları öğrenildi.

Schröder dördüncü eşi Doris Schröder Köpf ile bir yıl önce boşanmıştı. Kim ise hala evli ve bir kız çocuğu annesi. Ancak Kim eşinden ayrı yaşıyor.