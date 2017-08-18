Schröder’in yeni işine partisi de karşı çıktı

ALMANYA’nın eski başbakanlarından Schröder’in seçim kampanyasının tam ortasında Rus petrol şirketi Rosneft’in yönetim kuruluna adaylığı, partisi SPD’yi zora soktu. Schröder, kendisine karşı yürütülen kampanyayı, Başbakan Merkel’e seçim desteği olarak gördüğünü söyledi ve eleştirdi. SPD’nin başbakan adayı Martin Schulz da, Schröder’in Rus petrol şirketi yönetimine aday olmasını yanlış bulduğunu, bundan vazgeçmesini istediğini söyledi. Phoenix televizyonunun sorularını yanıtlayan Schulz, bir başbakanın görevini bıraktıktan sonra da tamamen özel bir kişi olmadığını belirtti ve Schröder’e böyle bir görevi almaması tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti. Schulz daha önce ise bu kararı Schröder’in özel kararı olarak nitelemişti.

YILDA 500 BİN DOLAR

Schröder’in adaylığına karşı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi de yoğun eleştirilerde bulundu. Eleştirilerde Rosneft’in sadece bir şirket olmayıp Putin’in iktidar sistemi içinde yer aldığı vurgulanıyor. Schröder’in yönetim kuruluna girmesi durumunda yılda 500 bin dolar maaş alacağı belirtildi.