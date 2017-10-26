‘Schröder etkili oldu’ iddiası

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mahkemenin kararını “Cesaret vericidir, ilk adımdır” diye değerlendirdi. Alman basını ise Steudtner’in serbest bırakılmasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Gerhard Schröder’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin etkili olduğunu iddia etti. ‘RedaktionsNetzwerk’ adlı basın kuruluşunun haberine göre Schröder’in Erdoğan ile görüşmesini Almanya’nın sosyal demokrat Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Başbakan Merkel’in de onayını alarak istedi. Spiegel, Schröder ile Erdoğan görüşmesinin federal seçimlerden bir hafta sonra yapıldığını yazdı. Çok gizli tutulduğu belirtilen görüşme İstanbul’da gerçekleşti. Böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması için Schröder bir kanal açmış oldu. Gabriel, Spiegel’e yaptığı açıklamada “Schröder’e arabuluculuğu için çok minnettarım. Gerilimin son bulması için ilk işaret bu. Zira Türk hükümeti sözünde durdu. Ancak sebepsiz yere Türk hapishanelerinde hâlâ tutulan Almanlar var. Bunlara da bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz” dedi.

AB’DEN DE MESAJ

Bu arada insan hakları aktivistlerinin tahliyesine ilişkin AB’nin yaptığı açıklamada da “Türkiye’de temel hakları ve özgürlükleri sürdürmek ve hukukun üstünlüğü alanındaki ciddi konuların üzerine eğilmek için daha fazla olumlu adıma ihtiyaç var” denildi.

1998 ile 2005 yılları arasında yedi yıl süreyle başbakanlık yapan 73 yaşındaki Schröder, Rusya ile Almanya arasında yaşanan birçok siyasi krizin aşılmasında da devreye girmişti.