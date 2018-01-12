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Schneider Electric Türkiye'de Esin Gül dönemi

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 12:23 | Son Güncelleme:

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric; Türkiye, İran ve Orta Asya Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine Esin Gül’ün atandığını duyurdu. Yeni görevi doğrultusunda Gül, şirketin Türkiye ve dünya genelinde pazar lideri olduğu makine ve proses otomasyonu çözümlerinin tüm satış ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.

Gül, 2007 yılında Ürün Müdürü olarak Schneider Electric’e katıldı ve ardından Makine İmalatçıları Satış Müdürü görevi ile kariyerine devam etti. 2016 yılında ise Orta Doğu Bölgesi Sistem İntegratörleri Proses Otomasyonu Satış Direktörü olarak atandı. Gül, bu görevinde Türkiye, BAE, Pakistan, Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Körfez Bölgesi ülkesinde önemli projelerin satış faaliyetlerinde bulundu.

Gül, 1998 yılında makine mühendisliği alanındaki eğitimini ve 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi MBA programını tamamlamıştır.

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