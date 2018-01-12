Schneider Electric Türkiye'de Esin Gül dönemi

Gül, 2007 yılında Ürün Müdürü olarak Schneider Electric’e katıldı ve ardından Makine İmalatçıları Satış Müdürü görevi ile kariyerine devam etti. 2016 yılında ise Orta Doğu Bölgesi Sistem İntegratörleri Proses Otomasyonu Satış Direktörü olarak atandı. Gül, bu görevinde Türkiye, BAE, Pakistan, Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Körfez Bölgesi ülkesinde önemli projelerin satış faaliyetlerinde bulundu.

Gül, 1998 yılında makine mühendisliği alanındaki eğitimini ve 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi MBA programını tamamlamıştır.