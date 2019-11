Schneider Electric, Ekonomiyi Güçlendirmek ve Dijitalleştirmek için Innovation Summit’i İstanbul’a taşıyor!

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, daha verimli, daha dijital ve sürdürülebilir üretim konusundaki öncü çalışmalarını Innovation Summit etkinlik serisi ile müşterileri, iş ortakları, fikir önderleri ve karar vericilerle paylaşıyor. Dünyanın farklı şehirlerinde endüstrinin ve ekonominin öncülerini bir araya getiren bu etkinlik serisi bu yıl ilk kez Türkiye’de, Innovation Summit Istanbul adıyla gerçekleştirilecek. 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin odağında ise Ekonomiyi Güçlendirmek ve Dijitalleştirmek olacak.

Etkinliğe, Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Rémont, Global Endüstri İş Birimi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Herweck, Schneider Electric Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg ve Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer ev sahipliği yapacak. Schneider Electric tarafından düzenlenecek zirvede, 1.500 global ve yerel sektör profesyoneli, çözüm uzmanı ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Lideri’nin yer alması bekleniyor.

Endüstri, dijitalleşme ve ekonominin dinamiklerini tek bir çatı altında toplayarak Türkiye’de bir ilke imza atan Innovation Summit Istanbul, hem ülke hem de bölge çapında teknolojiyle büyüme ve dönüşüm yaratma hedefini taşıyor. Bu kapsamda Schneider Electric, etkinlik süresince dijital dönüşümünü hızlandırırken enerji ve otomasyonun geleceğini şekillendiren yeni teknolojileri tanıtacak. Buna paralel olarak katılımcılar 4 farklı strateji konuşmasını dinleme ve 14 uzmanlık oturumuna katılma fırsatı yakalayacak. Yaratılan network ortamıyla da bölgesel çapta iş birliklerinin zenginleşmesine olanak sağlanacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca Schneider Electric Pozitif Enerji Ödülü özel bir törenle sahibine sunulacak. Schneider Electric bu ödülü toplumsal fayda misyonunu üstlenen liderleri onurlandırma ve iş dünyasında farkındalık yaratma amacıyla 4 yıldır gerçekleştiriyor.

Innovation Summit Istanbul hakkında detaylı bilgi ve katılım için tıklayınız!

Schneider Electric; Evler, Binalar, Veri Merkezleri, Altyapı ve Sanayi Tesislerinde Enerji Yönetimi ve Otomasyonun Dijital Dönüşümü alanında lider bir firmadır.

100'den fazla ülkede global varlığa sahip olan Schneider, Orta Gerilim, Alçak Gerilim ve Güvenli Enerji alanlarına yönelik Enerji Yönetiminde ve Otomasyon Sistemlerinde tartışmasız liderdir. Enerji, otomasyon ve yazılımı bir araya getirerek entegre verimlilik çözümleri sunarız.

Global ekosistemimizde, gerçek zamanlı kontrol ve operasyonel verimlilik sağlamak üzere en büyük İş Ortakları, Entegratör ve Geliştirici Toplulukları le işbirliği yapıyoruz.

Harika çalışanların ve iş ortaklarının Schneider'i harika bir şirket yaptığına ve İnovasyona, Çeşitliliğe ve Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın her yerde, herkes için ve her zaman hayatın devam etmesini sağladığına inanıyoruz.

www.schneider-electric.us

