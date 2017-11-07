Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Schengen Bilgi Sitemi güncelleniyor

    Schengen Bilgi Sitemi güncelleniyor

    AA
    07.11.2017 - 09:37 | Son Güncelleme:

    Schengen Bilgi Sistemi’nin etkinliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler, Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi’nde onayladı. Yeni düzenleme özellikle terör eylemleri sırasında, herhangi bir AB ülkesine giriş yasağı bulunanlar ve AB’de kaçak yaşayanlar hakkında bilgi paylaşımını içeriyor.

    BRÜKSEL’de toplanan AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB’de terör, sınır ötesi suç ve yasadışı göçle mücadelede için Schengen Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesine yönelik üç düzenlemeye onay verdi. 

    Yeni Schengen Bilgi Sistemi düzenlemesiyle, bir üye ülkede terör saldırısı yaşanırsa diğer bütün üye ülkelerle eylemin ayrıntıları hakkında hızla bilgi paylaşılacak.
    Ayrıca ebeveynlerin kaçırma riski olan çocuklara ilişkin bir uyarı sistemi de devreye sokulacak.

    UYARI OTOMATİK GÖNDERİLECEK
    Bir ülke, kişiye yönelik ‘giriş yasağı’ kararı aldığında bütün ülkelere bu uyarı otomatik olarak gönderilecek. Bir suç mahallinde parmak izi tespit edilen kişiler hakkında emniyet kuvvetlerinin ulaşabileceği uyarı sistemi kurulacak. Sistemdeki parmak izleri, avuç içleri, fotoğraflar ve DNA bilgileri zorunlu olarak bütün üye ülke emniyet teşkilatlarıyla paylaşılacak.

    TÜM ÜLKELER UYARILACAK
    Bir AB ülkesinde kaçak yaşayan kişilere ilişkin geri gönderme kararları sisteme hızla girilmek zorunda olacak. AB’den ayrılması istenen kişinin gönüllü olarak ayrılma süresini doldurması halinde sistem otomatik olarak tüm ülkeleri uyaracak.

    ÜYELER MÜZAKERE EDECEK
    Schengen Bilgi Sitemi hakkındaki değişiklikler, bu aşamadan sonra üye ülkelerle müzakere edilecek. Ortak bir metin üzerinde uzlaşıldıktan sonra AP Genel Kurulu’nda oylanacak.
    Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.

    GERİ GÖNDERME SİSTEMDE BULUNMUYOR
    Mevcut durumda Schengen sisteminde, kimlik bilgi tespitleri isim ve doğum tarihleri ile yapılabiliyor. Parmak izleri, sadece isimle tanımlanan kişinin kimliğini doğrulamak veya onaylamak için kullanılabiliyor. Ülkelerine geri gönderilme kararlarıyla ilgili bilgileri ise sistemde bulunmuyor.
    Schengen Bilgi Sistemi, yasaların uygulanması ve sınır güvenliği gibi konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması konusunda oluşturulan bir çeşit veri tabanı olarak çalışıyor.

    Etiketler: AVRUPA , sınırdışı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri