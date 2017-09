Schande von Gijon!

Edip Uras yazıyor

Tarih. 25 Haziran 1982. Yer. Gijon, İspanya. Dünya Kupası’nda grup maçlarının sonuncusu oynanıyor El Molinon Stadı’nda. İki ezeli rakip, Avusturya ve o zamanki adı ile Batı Almanya karşı karşıya. Almanlar beyaz formaları ile sahadalar. Kalede Schumacher var. Breitner, Littbarski, Karl Heinz Rummenige, Briegel ve Hrubesch. Grubun ilk maçında Cezayir’e karşı aldıkları utanç verici 2-1’lik yenilginin anıları çok taze. Son maçını oynayan ve Şili’yi yenen Cezayir’in iki galibiyeti ve galibiyete ikişer puan verildiğinden 4 puanı var. Almanya ise sadece Şili’yi yenebilmiş ve puanı 2.Rakip Avusturya ise daha önceki iki maçını kazanmış ve 4 puanda. Kırmızı formalı takımda Krankl, Prohaska, Obermeier ve ertesi sene İnönü Stadı’nda 3-1 kazandığımız maçta ‘şşt şşt Koncillia’ diye dalga geçtiğimiz ünlü kalecileri var. 1978 Dünya Kupası’ndaki maçı 3-2 kazanan Avusturya, Almanlar’ı bir kez daha üzmek istiyor.O zamanlar grupların son maçları şimdiki gibi aynı zamanda başlamıyor. Veya düzeltelim: bu maçtan sonra ve bu maç yüzünden artık şampiyonalardaki grup maçları aynı anda başlatılıyor. Cezayir son maçını oynamış. Durum şu: Her türlü beraberlik ve Avusturya galibiyeti sonunda Almanya eleniyor, Cezayir çeyrek finalde. Batı Almanya Avusturya’yı 3 farkla yenerse bu kez Avusturya eleniyor, Cezayir çeyrek finalde. Ama Almanya maçı 1 veya 2 farklı kazanırsa Avusturya ve Batı Almanya, Cezayir’in üzerinde kolkola çeyrek finale çıkıyorlar.Maça Almanlar hızlı başlıyor, Avusturya kalesi abluka altında. Dakika 10. Sol taraftan gelen bir ortaya ön direkte Hrubesch kafayı yapıştırıyor: 1-0. Maçın bu noktasında kalkıp gitmeniz gerekiyor, çünkü tam 80 dakika, iki takım oyuncuları kendi aralarında top dolaştırarak, her iki takımı da çeyrek finale götürecek sonucu elde edene kadar maçın bitmesini bekliyorlar. Yana pas, yana pas, geri pas…tribünlerden ıslıklar yükseliyor. Alman televizyonu spikeri bir noktadan sonra maçı anlatmayacağını beyan ediyor ve susuyor, Avusturya televizyonunda maçı aktaran Robert Sieger izleyicilerden televizyonlarını kapatmalarını istiyor. Bir Alman taraftar maç sonrası Batı Almanya bayrağını yakacak derecede sinirli.Karşılaşmanın bitmesiyle elenen Cezayir, FIFA’ya başvuruyor. Elbette biten maça çare yok, FIFA ilerleyen turnuvalarda son maçların aynı dakikada başlaması kararını almaktan başka bir şey yapmıyor. Elenen Cezayir olunca ister istemez olaya dini boyut karışıyor ve bu maç tarihe Gijon Utancı olarak geçmekten kurtulamıyor.Maçın Almanca’daki bir başka adı Nichtangriffspakt von Gijón. Yani Gijon saldırmazlık anlaşması.Aradan tam 28 yıl geçtikten sonra, bu hayalkırıklığının uzun süre etkisinden kurtulamamış Cezayir, Afrika Uluslar Kupası’nda grubun son maçında Angola ile karşı karşıya. Grubun diğer son maçında Mali ile Malawi karşılaşıyor. 2010 Dünya Kupası’nda Afrika’yı temsil edecek Cezayir, ilk maçında Malawi’den 3 yediğinden zor durumda, ikinci maçında Mali’yi yenmiş, puanı 3. Ev sahibi Angola ise ilk maçında Mali karşısında farka giderken son on dakika içinde 4-0’dan 4-4 beraberliğe düşmüş, ikinci maçında Malawi’yi 2-0 la geçmiş puanı 4. Mali 1, Malawi ise 3 puanda. Malawi kazanırsa veya berabere kalırsa Cezayir’in Angola’yı yenmesi şart. Bu durumda Angola kupa dışında kalacak.Cezayir – Angola maçının ilerleyen dakikalarında aslında her iki takım için de rahatlatıcı haberler geliyor. Henüz 3. Dakikada Mali 2 farklı üstünlük sağlamış durumda. 0-0 Angola’ya da Cezayir’e de yetiyor. Bir kendi alanında paslaşma trafiğidir gidiyor. Bir ara Malawi’nin golü ile işler değişiyor gibi görünse de Mali üçüncü golü de bulunca saatlerimiz bizi 28 yıl önceki Gijon’daki maça götürmüş sanki. O zamanın kurbanı Cezayir, sanki yıllar ötesinden kalan bir intikam alıyor. Maç paslaşmalarla ve ‘karşılıklı anlayış’ ile başladığı gibi bitiyor. Şimdi Angola ve Cezayir çeyrek finalde.Gün olur devran döner derler. Şimdi Mali cephesi her iki takıma suçlamalarda bulunuyor. Oysa maç bittiğinde Eurosport spikerinin dediği gibi: ‘Bugün futbol sahalarında genelde yaşamadığımız bir şey yaşıyoruz, maç sonrası iki takım da kutlamalar yapıyor.’