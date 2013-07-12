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SBS Åžampiyonu DoÄŸa Koleji

12.07.2013 - 09:46 | Son GÃ¼ncelleme:

DoÄŸa Kolejiâ€™nin 7 Ã¶ÄŸrencisi, 700,000 tam puan yaptÄ±.

DoÄŸa Koleji SBSâ€™DE 676,021 Puan OrtalamasÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin Zirvesinde/images/100/0x0/55eaad72f018fbb8f88fb21b
Son 3 yÄ±ldÄ±r SBSâ€™de en baÅŸarÄ±lÄ± okul olan DoÄŸa Koleji, bu yÄ±l da kÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§ok zor bir rekora imza attÄ±. KurtkÃ¶y DoÄŸa Koleji 676,021 puan ortalamasÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin en baÅŸarÄ±lÄ± okulu olurken, 669,943 puanla CevizlibaÄŸ DoÄŸa Koleji, 662,371 puanla Florya DoÄŸa Koleji, 638,078 Ankara Oran DoÄŸa Koleji ve 619,050 puanla Konya DoÄŸa Koleji SBSâ€™de bir kez daha zirveye yerleÅŸti.Â Â

DoÄŸa Kolejiâ€™nin 7 Ã¶ÄŸrencisi full Ã§ekerken 2 Ã¶ÄŸrencisi TÃ¼rkiye 1â€™incisi oldu
DoÄŸa Koleji'nin 2 Ã¶ÄŸrencisi 700,000 SBS, 500,000 OYP puanÄ±yla TÃ¼rkiye 1'incisi olurken 7 Ã¶ÄŸrencisi 100 sorunun tamamÄ±na, 22 Ã¶ÄŸrencisi de 99 soruya doÄŸru cevap verdi. DoÄŸa Koleji 450â€™nin Ã¼zerinde puan alan 567 Ã¶ÄŸrencisiyle yine rekor bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.

TÃ¼rkiyeâ€™nin En BaÅŸarÄ±lÄ± Okulu DoÄŸa Koleji
SBS sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin en baÅŸarÄ±lÄ± okullarÄ± da belli oldu. SonuÃ§lara gÃ¶re DoÄŸa Koleji 676,021 puan ortalamasÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin zirvesine yerleÅŸti. YÄ±llardÄ±r SBSâ€™de en baÅŸarÄ±lÄ± okul olan DoÄŸa Koleji, bu yÄ±l da kÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§ok zor bir rekora imza attÄ±. KurtkÃ¶y DoÄŸa Koleji 676,021 puan ortalamasÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™de zirvenin sahibi olurken, 669,943 puanla CevizlibaÄŸ DoÄŸa Koleji, 662,371 puanla Florya DoÄŸa Koleji, 638,078 Ankara Oran DoÄŸa Koleji ve 619,050 puanla Konya DoÄŸa Koleji, SBSâ€™de bir kez daha zirveye yerleÅŸti.

DoÄŸa Koleji ayrÄ±calÄ±klarÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.Â

MÃ¼jdeyi gece yarÄ±sÄ± okulda aldÄ±lar, mutluluktan uyuyamadÄ±larâ€¦
SÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in aileleriyle birlikte gece yarÄ±sÄ± DoÄŸa Kolejiâ€™nde buluÅŸan TÃ¼rkiye ÅŸampiyonlarÄ±, sonuÃ§lar aÃ§Ä±klanÄ±r aÃ§Ä±klanmaz bilgisayarÄ±n baÅŸÄ±na oturdu. Ã–ÄŸretmenleri ve aileleri eÅŸliÄŸinde derecelerini Ã¶ÄŸrenen Ä°rem TellioÄŸlu ve BÃ¼ÅŸra Erol, TÃ¼rkiye 1.liÄŸini birbirlerine sarÄ±larak kutladÄ±. TÃ¼m sorularÄ± doÄŸru yanÄ±tlayarak TÃ¼rkiye derecesi yapan diÄŸer Ã¶ÄŸrenciler de sonuÃ§larÄ± Ã¶ÄŸrenince heyecandan gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±lar. TÃ¼rkiye ÅŸampiyonu Ã¶ÄŸrenciler, sevinÃ§ Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± eÅŸliÄŸinde sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar kutlama yaptÄ±lar.

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DoÄŸa Kolejiâ€™nin rekor baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in tÄ±klayÄ±n.

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