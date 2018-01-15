Sazlıdere nerededir? Sazlıdere Barajı harita üzerinde nerede yer alıyor?

Sazlıdere nerede yer alıyor sorusu, Kanal İstanbul Projesinin açıklanmasının ardından vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Sazlıdere Barajı, projenin içerisinde yer almasıyla birlikte araştırılıyor. Peki, Sazlıdere Barajı harita üzerinde nerede yer alıyor? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Sazlıdere Barajı nerede yer alıyor sorusu, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın Kanal İstanbul açıklamasının ardından merak edilmeye devam ediyor. Projenin güzergahında yer alacağı duyurulan Sazlıdere Barajı, konum olarak harita üzerinde araştırılmak istendi. Peki, Sazlıdere Barajı nerededir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler SAZLIDERE BARAJI NEREDE YER ALIYOR? Sazlıdere Barajı, İstanbul'da, Sazlıdere üzerinde, içme suyu üretmek amacıyla 1991-1996 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 1.880.000 m³, akarsu yatağından yüksekliği 48,00 m., normal su kotunda göl hacmi 91,60 hm³, normal su kotunda göl alanı 11,81 km²'dir. Baraj yıllık 50 hm³'lük içme suyu sağlamaktadır.