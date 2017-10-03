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    Sayıştay özel okul desteğinde sorun buldu

    Hacer BOYACIOĞLU
    03.10.2017 - 01:10 | Son Güncelleme:

    SAYIŞTAY, Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) verilen özel okul desteklerinde sorun olduğunu ortaya koydu.

    2017-18 öğretim yılında okul öncesi özel eğitim kurumlarındaki öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerdekilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerdeki öğrencilere ise 4 bin 280 lira olarak açıklanan desteklerle ilgili olarak Sayıştay, “Bazı veliler gelirlerini eksik beyan ediyor, özel okul desteklerinde yeterli denetim yok” tespitinde bulundu.

    Sayıştay’ın MEB 2016 yılı denetim raporuna göre, özel okul desteğiyle ilgili kanunun öngördüğü yönetmelik düzenlenmediği için eğitim ve öğretim desteğinin kontrol ve denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenemedi.

    Velilerinin beyan ettikleri aylık kira gelirlerinin doğruluğunun kontrol edilemediği, gelir getirici bir işte çalışmadığını belirtenlerden belge istenmediği, beyan edilen gelirlerin özel okul yetkililerince modüle eksik girildiği tespitleri de raporda yer aldı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN 2016 HARCAMALARI 365 MİLYON TL
    Sayıştay’ın raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’nın harcaması 365 milyon 324 bin TL, gelirleri de 38 milyon 371 bin TL oldu. Temsil ve tanıtma giderleri 31 milyon TL, tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri 2 milyon 160 bin 927 TL, personel giderleri 88 milyon 438 bin 421 TL oldu. Bunun 40 milyon 344 bin 518 TL’si sözleşmeli, 29 milyon 566 bin 293 TL’si diğer personele ait olurken memurların gideri 16 milyon 607 bin 998 TL, Cumhurbaşkanı ödeneği de 591 bin TL oldu.
    Raporun sonuç bölümünde, “Cumhurbaşkanlığı’nın 2016 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

    Etiketler: Sayıştay , özel okul , gazetehaberleri
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