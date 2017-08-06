Sayısal Loto sonuçları açıklandı… 5 Ağustos MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 5 Ağustos tarihli Sayısal Loto'nun 1082. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 23 32 44 45 47 48 olarak belirlendi.Ancak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve Sayısal Loto 1. devrini gerçekleştirdi. Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1.643.575,12 TL'ye yükseldi.

Çekilişte toplam 2 milyon 681 bin 619 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı,? 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 720 bin 238 lira 42 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 961 bin 154 lira 31 kuruş aktarılacak

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SAYISAL LOTO 29 TEMMUZ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



Sayısal Loto’nun bir önceki çekilişi 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. Kocaeli İzmit’ten 6 bilen 1 kişi 1.639.351,50 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 143 kişi 1.639.351,50 TL, 4 bilen 7.810 kişi 66,90 TL, 3 bilen 134.126 kişi ise 10,90 TL ikramiye kazandılar.



SAYISAL LOTO NEDİR?



Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.