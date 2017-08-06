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    Sayısal Loto sonuçları açıklandı… 5 Ağustos MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama

    Hürriyet Haber
    06 Ağustos 2017 - 10:08Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 10:09

    Sayısal Loto sonuçlarının 1082. hafta çekilişi 5 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşti. Her hafta cumartesi günleri MPİ tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin bu hafta sonucunda büyük ikramiye 1. devrini yaptı. Peki büyük ikramiye rakamları hangileri oldu? Diğer ikramiyeler ne kadardı? İşte detaylar ve 5 Ağustos MPİ Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası…

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 5 Ağustos tarihli Sayısal Loto'nun 1082. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 23 32 44 45 47 48 olarak belirlendi.Ancak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve Sayısal Loto 1. devrini gerçekleştirdi. Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1.643.575,12 TL'ye yükseldi. 

    Çekilişte toplam 2 milyon 681 bin 619 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı,? 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 720 bin 238 lira 42 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 961 bin 154 lira 31 kuruş aktarılacak

    MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI

    SAYISAL LOTO 29 TEMMUZ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Sayısal Loto’nun bir önceki çekilişi 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşti. Kocaeli İzmit’ten 6 bilen 1 kişi 1.639.351,50 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 143 kişi 1.639.351,50 TL, 4 bilen 7.810 kişi 66,90 TL, 3 bilen 134.126 kişi ise 10,90 TL ikramiye kazandılar.

    SAYISAL LOTO NEDİR?

    Sayısal Loto : 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir.

     

    Etiketler: Sayısal Loto sonuçları , Sayısal Loto çekiliş sonuçları , bilet sorgulama , mpi bilet sorgulama , 5 ağustos
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