Sayısal Loto sonuçları… Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi sayılara çıktı?

1086. hafta Sayısal Loto çekilişi dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Binlerce kişinin heyecanla beklediği Sayısal Loto sonuçları dün akşam gerçekleşen canlı yayınla duyuruldu. 2 haftadır devreden ve ikramiye tutarı 4,5 milyon TL’yi aşan oyunda devreden ikramiye tutarı 3,5 milyon TL olarak açıklanmıştı. 2 Eylül tarihli Sayısal Loto çekilişi sonucunda büyük ikramiye sahiplerini buldu. Haftanın talihlileri Ankara Yenimahalle ve İzmir Konak’tan çıktı. İşte haftanın 2 Eylül tarihli Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 2 Eylül tarihli sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde; 3-13-18-31-43-49

SAYISAL LOTO İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?



Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesindmpie yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, “Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır.” olarak belirlenmiştir.