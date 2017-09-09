Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarıyla birlikte bu hafta vatandaşlar hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaşacak. Peki, Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat'taki binasında, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri her hafta düzenli olarak Cumartesi akşamları yapılmaktadır.

Sayısal Loto çekilişleri 21:15'te başlar ve herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde en geç 21:45'e kadar sonuçlar açıklanır. Bazı durumlarda kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması gecikebilir.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto 1085. haftasında kazandıran sayılar; 14, 36, 39, 43, 44, 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmadığı için 3 milyon 510 bin 3 lira 16 kuruş olan büyük ikramiye haftaya yapılacak çekilişe devir etti.

26 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran, 5 bilen 126 kişi 6 bin 213 lira seksen beşer kuruş ikramiye ile teselli oldular. Sayısal Loto'da 4 bilen 7 bin 343 kişi 80 lira yetmişer kuruş alacakken 3 bilen 139 bin 259 kişi ise 11 lira doksanar kuruş kazandılar.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almak için hak kazanırlar. İkramiye almak için hak kazanan talihli kişiler içerisinden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.

Sayısal Loto çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmazsa, ikramiye bir sonraki hafta verilmek üzere devreder. Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdırlar. Bir yıl içinde ikramiyelerini alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR



1086. hafta çekilişi gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişinde en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran rakamlar; 18, 21, 36, 38 ve 40'tır. Sayısal Loto çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 33, 37, 43 ve 45'tir.