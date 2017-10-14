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    Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları

    Hürriyet Haber
    14.10.2017 - 21:41 | Son Güncelleme:

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 14 Ekim Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama.

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi 1.726.350,55 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

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    SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

    Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişlerinde; 3 bilenler, 4 bilenler, 5 bilenler ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

    6 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden,
    5 bilenler Milli Piyango İdaresi şubelerinden ya da loto bayilerinden,
    3 bilenler ve 4 bilenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler.

    İkramiye kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiye tutarları zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de talihlilere ödeme yapılmaz. Çekilişlerde 6 bilen çıkmazsa ikramiye bir sonraki hafta 6 bilen talihliye verilmek üzere devreder.

    SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

    Sayısal Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılmış olsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekilişlerde kolonlar doldurulurken işaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Sayısal Loto için katılım sınırı yoktur. Katılımcılar istedikleri sayıda kolon doldurarak çekilişe katılım sağlayabilirler. Çekiliş kuponu aşırı ısıya karşı korunmalıdır. Çünkü kupon üzerinde bozulmalar meydana gelebilir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi yeterlidir.

    Etiketler: sayısal loto sonuçları , 14 ekim sayısal loto sonuçları
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