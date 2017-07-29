Sayısal Loto sonuçları kupon sahiplerine duyuruldu! 29 Temmuz Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları, büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Oynadıkları kupona herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nin 29 Temmuz akşamı gerçekleştirdiği Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. İşte, idarenin gerçekleştirdiği çekilişe göre 29 Temmuz Sayısal Loto sonuçları



Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran rakamları: 22, 23, 26, 30, 40, 45







İKRAMİYE NE KADARA KADAR BAYİDEN ALINABİLECEK?



Sayısal Loto 6/49 oyununda;



(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,



(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,



(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.



Ayrıca Sayısal Loto 6/49 ve Süper Loto 6/54 oyununda (6) bilen, Şans Topu oyununda (5 + 1) bilen ve On Numara oyununda (10) bilen talihliler 500.000 TL'ye kadar olan ikramiyeleri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yanı sıra Milli Piyango İdaresi Şube Müdürlüklerinden de alabilirler.



İKRAMİYE KAZANAN BİLETTE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?



Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.



Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.



Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.

Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.