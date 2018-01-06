Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle belli oldu. Geçen hafta 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ise büyük ikramiyenin yeni sahibi çıkacak mı merak konusu oldu. İşte, 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 862 bin 391 lira ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 38 bin 632 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 949 bin 892 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 116 lira 38 kuruş aktarılacak.

3, 10, 30, 32, 39, 46





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta (1103. hafta) çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye olan 1 milyon 759 bin 551 lira sahibini buldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden satın aldığı bildirildi. Kazandıran numaralar ise 03 - 06 - 19 - 35 - 38 - 41 olarak açıklandı.

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SAYISAL LOTO NEDİR

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.